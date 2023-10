Nga Paanga o nga Taumata Haowha Whakarua ki runga i nga Mea Ora: He Whakaaturanga Ataahua

E ai ki tetahi tohunga putaiao, mena ka ruarua te nui o te hauora i runga i te whenua, ka paheke nga rauropi penei i te tangata me te kararehe ki nga whakarereketanga nui i roto i o raatau tinana. Ko tetahi o nga paanga tino rongonui ko te roha o te tinana o nga kararehe matua. Ko nga pepeke he iti nei te ahua he pungawerewere nunui, a ko nga pungawerewere ake ka rite ki te rahi o te kiore. Ko nga rakau teitei rawa atu i runga i te whenua ka tino rawe, ka eke ki nga teitei ka pa ki nga kapua.

I tenei ahuatanga, ka huri ano te tangata. Ka piki ake, ka piki ake te teitei o te 2 mita, 7 putu ranei. Ehara i te mea ka huri noa te rahi o to ratau tinana, engari ka kaha ano te kaha, he rite ki te ahua o Incredible Hulk mai i te riipene puoro a Amerika.

He mea whakamiharo, ka pai ake te kaha o nga neutrophils, he momo toto toto ma, ki te whawhai i nga wheori kino me nga huakita ka pai ake i te pikinga o nga taumata o te hāora. Ka whai hua pea tenei mo te punaha mate.

I tua atu, ka toro atu nga paanga o nga taumata o te hāora ki te oranga o ia ra. Ko nga waka e rere ana i runga penehīni me te tiihi ka taea te mahi me te kore wahie, me te miharo ka taea e te tangata te rere mo te tawhiti ma te whakamahi i nga rererangi pepa.

Engari, he kino ano nga hua mena ka ruarua te hauora. Ko te pikinga o nga taumata o te hāora ka arai ki te paitini o te hāora, ka hua te whakakino kino o nga pūtau, te ngenge, me te mate. I tua atu, na te nui o te waatea o te hāora ka tere te horapa o te ahi.

Mena he ahua tawhiti enei tirohanga, he mea tika kia rite nga ahuatanga i puta i te 300 miriona tau ki muri i te tata ki te 30%. Ko nga rangahau whaipara tangata kua whakaatu ko nga mea hanga i taua wa he nui ake, he kaha ake, e tohu ana i te hononga kaha i waenga i nga taumata o te hāora me te whanaketanga tinana.

He huānga nui te hāora mo te oranga o Papatūānuku. Ka whai waahi nui ki te tipu me te oranga o nga mea ora ma te awhina i te hanga o te huka me nga toto toto whero. Ko te nui o te hāora e awe tika ana i te whanaketanga o te rahi o te tinana me te rahi o te roro.

Ahakoa te ahua o nga taumata o te hāora rua e whakaatu ana i nga huarahi whakahihiri, he mea nui ki te whai whakaaro ki nga tupono me nga paanga kino ka pa mai tenei huringa ki te taurite ngawari o nga rauwiringa kaiao me te oranga o nga rauropi.

