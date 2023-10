Ko te whakaheke i te pāmahana o te ao ka taea te karo i nga ahuatanga kino rawa atu o te tiango o te rau tio o Greenland.

Ko tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka Nature kua tirotirohia nga paanga pea o te kore e aukati i te whakamahanatanga o te ao ki te 1.5°C me te whakatikatika o te pāmahana. E ai ki te rangahau, mena ka whakahekehia te pāmahana o te ao i muri i te tau 2100, ka taea pea te karo, ka huri ranei i tetahi waahanga, te ahua kino rawa atu o te tiango o te papa hukapapa me te pikinga o te taumata o te moana. E ai ki te rangahau ko te iti me te tere o te paheketanga o te mahana, ka nui ake te tupono ki te whakaiti i te rewa tio me te piki o te taumata o te moana.

I tenei wa, kei te ngaro atu i te 300 piriona mita tio te hukapapa o Greenland ia tau, ka piki te taumata o te moana o te ao. Ko te mataku kei te whakamahana tonu te papa hukapapa ki te paahi i nga paepae tino nui, ka nui ake te rewa o te hukapapa me te tiango. Ko nga tikanga whakahoki, penei i te whakamaaramatanga o te rangi mahana, ka whai waahi nui ki te whakatau i te paanga o te whakamahanatanga o te ao, na reira he mea nui te whakaiti i te whakamahana ki te 1.5°C hei aukati i nga ahuatanga kino.

Hei matapae me pehea te whakautu a te rau hukapapa o Greenland ki te whakamahana a meake nei, ka whakamahi nga kairangahau i nga tauira rorohiko hei whakataurite i te nekehanga tio. Heoi ano, ka puta mai enei matapaetanga me te kore tino mohio na nga mea penei i te neke o te hukapapa ki runga toka me nga huringa o te punaha huarere i roto i nga mano tau.

I roto i ta raatau rangahau, i whakahaerehia e te roopu kairangahau nga kaupapa rorohiko hou e rua hei whakataurite i te whakautu a te pepa hukapapa o Greenland ki nga taumata rereke o te whakamahana o te ao. Mēnā ka eke te pāmahana ki te 2°C ka noho pūmau, ka matapaehia e ngā tauira ka tiango te rau tio i roto i ngā mano tau. Heoi, ki te pai te whakaiti i te whakamahana i muri i te 2100 ka tere hoki te heke o te mahana, ko nga tauira e kii ana ka taea te huri i tetahi waahanga nui.

Mēnā ka noho pūmau te pāmahana i te 2200 i raro iho i te 1.5°C o te whakamahana, ko te whakapae ka iti ake te papa tio engari ka mau. I roto i tenei ahuatanga, ka herea pea te pikinga o te moana ki te kotahi mita. Heoi, ki te roa rawa te hekenga o te pāmahana, ka noho tiketike rawa ranei te pāmahana whakakotahitanga, ka tiango nga rau hukapapa me te pikinga nui o te taumata o te moana kare e taea te karo.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te kaha haere tonu ki te whakaheke i te mahana o te ao kia kore ai nga hua kino rawa atu o te tiango o te rau hukapapa. He mea nui kia mohio ko nga matapaetanga e whakaatuhia ana i roto i te rangahau e noho koretake ana, me rangahau ano kia tika ake nga matapae.

Rauemi:

– Tuhinga taketake: Nature

– Puna whakaahua: Bryn Hubbard, CC BY-NC-SA [Hono]