Te Whakakore i te Mana o Quasars: Ko nga Mea Maamaa o te Ao

I roto i te mara o te ao arorangi, he iti noa nga kitenga kua mau i te aro o nga kaiputaiao me te iwi whanui rite tonu ki nga quasars. Ko enei taonga pohehe, i kitea tuatahitia i te tekau tau atu i 1960, kei te whakapoapoa tonu i nga kairangahau me o raatau kanapa me te kaha ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao tuatahi.

Ko nga Quasars, he poto mo nga puna reo irirangi quasi-stellar, i kitea i te tuatahi he kaha te whakaputa reo irirangi ka rite ki nga whetu. Heoi, ko ta raatau mahi reo irirangi me te kaha nui o te whakaputanga o te hiko i whakapouri i nga kaitirotiro whetu. No te tau 1963, i te kitenga o te tohunga arorangi o Caltech, a Maarten Schmidt, ka puta te ahua o te quasars.

I tirotirohia e Schmidt te awhiowhio o te quasar e kiia nei ko 3C 273 ka kitea he mea whakamiharo. Ko nga raina tukunga i roto i tona awhiowhio kaore i rite ki tetahi huānga e mohiotia ana i runga i te whenua, engari i mohio ia ko te waitohu o te hauwai. Ko te mea nui, i tino rerekeehia enei raina, e tohu ana kei te neke atu a 3C 273 i te whenua i te tere miharo, tata ki te 16 paiheneti te tere o te marama. Na tenei whakakitenga i huri i to maatau mohio ki nga quasars me te ao whanui.

Ko etahi atu rangahau i kitea ko nga quasars e whakakahangia ana e nga kohao pango nui i nga pokapu o nga tupuni. Ko enei rua pango, he miriona, piriona taima ranei te nui o te papatipu o to tatou Ra, ka whakapau kaha i nga whetu me te hau. Ka taka te rauemi ki roto i te kohao pango, ka hanga he kōpae accretion, ka tuku i te nui o te kaha i roto i te mahi. Ko tenei kaha te mea i hanga ai nga quasars hei taonga kanapa rawa atu o te ao, he nui atu i nga tupuni katoa.

Ko te rangahau o nga quasars i tino mohio ki te hanganga o te tupuni, te ao moata, me te ahua o nga rua pango. Neke atu i te kotahi miriona quasars kua whakarapopotohia e te hunga arorangi i roto i nga tau 60 kua hipa, me ona ahuatanga ahurei me ona mea ngaro e tatari ana kia hurahia. Na roto i nga karu matatau me nga kaitirotiro, kei te ako tonu nga kaiputaiao i enei ramaroa o te ao, e turaki ana i nga rohe o to tatou matauranga me te whakawhānui i to tatou mohiotanga ki te ao.

FAQ:

Q: He aha nga quasars?

A: Ko nga Quasars he taonga aorangi tino kanapa e tuku ana i te kaha ake i nga tupuni katoa. Ka whakakahangia e nga kohao pango tino nui i nga pokapu o nga tupuni.

Q: He aha te mea e tino marama ana nga quasars?

A: Ka ahu mai nga Quasars i to ratou kanapa mai i te kaha whakamiharo i tukuna i te mea ka pau nga whetu me te hau e karapoti ana i te kohao pango nui kei o ratou matua.

Q: He aha nga mea i akohia e nga kaitoro arorangi mai i te ako i nga quasars?

A: Ko te rangahau o nga quasars kua homai he tirohanga ki te hanganga o te tupuni, te ao moata, me te ahua o nga rua pango. Kua whakamaramatia ano te ahua o to tatou ao whanui.