E whakapaetia ana ka pa te Karere ki te Raki o Poipiripi, ka pupuhi nui me te uira o te marama

Kua pa ki te raki o Poipiripi tetahi huarere e whakapaetia ana, ka puta te pupuhi nui me te kapo o te marama. Ko te huihuinga, i puta i te Oketopa 18, 2023, i miharo nga kainoho me te whakaara i nga patai mo te whakaraeraetanga o te whenua ki nga taonga o te rangi.

I hopukina e te riipene whakaata te wa tino kaha i te kuhu atu o te meteoro ki roto i te hau o te whenua, ka hanga he ahi ahi puta noa i te rangi i mua i te takahanga ki te whenua. Ko te paanga i puta mai he ngaru me te rama kanapa o te rama e whakamarama ana i te waahi a tawhio noa.

Ahakoa kaore ano kia whakatauhia te waahi tika o te paanga, i kii nga kaititiro i rongo i te pahū nui me te rongo i te ru o te whenua. Mai i tera wa kua whakarewahia e nga mana whakahaere he tirotiro ki te kimi i te waahi paanga me te aromatawai i te whānuitanga o nga kino i puta.

He kongakonga toka, konganuku ranei mai i te waahi ka uru ki roto i te hau o Papatūānuku, ka wera i te waku. Ka kiia enei taonga mokowhiti he whetu pupuhi ina kitea mai i te whenua. Ahakoa te nuinga o nga meteors ka wera rawa, karekau he whakatuma, ka eke pea nga mea nunui ki te whenua ka pa te kino ki runga i te paanga.

Ko nga huihuinga penei i te whakaaturanga i Poipiripi hei whakamaumaharatanga mo nga huihuinga auau o te Ao me nga para mokowhiti. Ahakoa he onge noa te tukinga o te meteor me te iti o te tupono ka pa mai te kino me te whara, ka maumahara ki a tatou te whanuitanga me te kore matapae o te ao.

Rauemi:

– Daily Mail Ahitereiria