Te Maatauranga i nga Rakau Whakaorangia kia mohio ai ki te mate ru i te Moana-nui-a-Kiwa ki te hauauru

Ko nga kairangahau mai i te US Geological Survey Earthquake Science Center me te Whare Wananga o Arizona e whakamahi ana i nga rakau kua tiakina i te Moana-nui-a-Kiwa ki te Raki-ki-Kiwa ki te whai matauranga ki te raru o te ru i te rohe. I kohia e te roopu nga rakau e kiia ana i mate i nga rū whenua nui i te taha o nga raina he i te rohe o Puget Sound. Na te tātari i nga mowhiti rakau, ka kitea he waro-14 mai i nga tau AD 774-75. Na roto i te tatau whakamua ki te mowhiti whakamutunga i runga i nga rakau, ka whakatauhia e ratou ka mate nga rakau i waenga i te 923 me te 924. Ko te tohu tenei na nga hapa e rua i puta nga ru i te wa kotahi, e hono ana i nga hapa e rua me te tohu he nui ake te tupono o te ru i te rohe i te whakaaro o mua.

Ko tenei rangahau e whakarato ana i nga tino mohiotanga mo te mahi ruia i Te Moana-nui-a-Kiwa ki te hauauru me te awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ake ki nga rarangi he o te rohe me te tupono o te ru. Ma te ako i te rekoata matawhenua, ka taea e nga kairangahau te kohi korero mai i nga rū whenua o mua me te whakamahi ki te hanga matapae mo nga kaupapa a meake nei. He mea nui te mohio ki te morearea o te rū whenua mo te whakawhanake i nga mahere urupare ohorere me te hanga hanganga pakari.

Puna: US Geological Survey, Te Whare Wananga o Arizona

Te Whakahou i te Niho Niho

Ko te niho niho te mea tino uaua ka mahia e te tinana, engari ka pakaru ana, karekau he huarahi hei whakatika. Heoi ano, kua kitea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Washington tetahi kitenga whakahihiri ka taea te huri i te whakatikatika niho. Kua kitea e ratou he huarahi ki te huri i nga pūtau kakau hei ameloblasts, ko nga pūtau te kawenga mo te whakaputa i te tohu niho. He whakaihiihi tenei i te hanga o te tohu tohu, tera pea ka puta mai he "whakakii ora" hei papaki i nga kohao ki te tohu tohu.

Hei nga ra kei te heke mai, ka awhina ano enei kitenga ki te whakatipu i nga niho kua tipuhia e te taiwhanga hei whakakapi i nga niho kua ngaro, kua tino pakaru ranei. Ma tenei ka pai ake he otinga maori me te wa roa ka whakatauritea ki nga whakaurunga niho tuku iho me nga niho niho. Ko te kaha ki te whakahou i nga tohu niho ka tino pai ake te hauora niho me te oranga o te tini tangata.

Puna: Te Whare Wananga o Washington

Moni ki te Iwi

Ko te kore moni te take matua o te kore kainga. Ki te tirotiro i te paanga o te awhina moni mo te kore kainga, i whakahaerehia e nga kairangahau o te Whare Wananga o British Columbia tetahi rangahau i whakawhiwhia e ratou he moni whakawhiti moni kore utu mo te $7,500 taara Kanata ki nga tangata 50 e pa ana ki te kore kainga. I kitea e te rangahau he nui ake te whakapau moni a nga kaiwhiwhi o te whakawhiti moni ki runga i nga hiahia nui penei i te kai, te reti, me te kawe. I tua atu, i roto i te roanga o te tau, he iti ake nga ra i noho ai ratou i roto i nga whare whakaruruhau me te maha atu o nga ra i roto i nga whare pumau.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga painga ka taea te tuku awhina moni tika ki nga tangata e noho kore kainga ana. Ma te whakatika i te take o te koretake o te putea, ka taea te whakapai ake i te oranga o te tangata me te whakaiti i te whakawhirinaki ki nga whare noho rangitahi. Me rangahau ano ki te tuhura i nga huarahi rereke ki te whakatika i te hunga kore kainga me te whakarite rautaki whai hua ake mo te whakarato tautoko whai kiko ki te hunga e matea ana.

Puna: Te Whare Wananga o British Columbia

Te Tere Poutāpeta me te Pooti Pooti

Ko te pooti ma te mēra kua tino rongonui, ina koa i nga whenua penei i Oregon me Washington he maamaa ake mo nga kainoho ki te pooti. I tirotirohia e tetahi kairangahau i te Whare Wananga o Washington State ka pehea te tere o te ratonga poutapeta a rohe e pa ana ki te hunga pooti, ​​otira ki nga whenua whai ture pooti kaha ake. I kitea e te rangahau ko te ratonga poutapeta a-rohe ka nui ake te tupono o nga tangata takitahi ki te pooti, ​​ina koa ki nga waahi e kaha ake ana nga ture pooti.

Ko nga hua e whakaatu ana i te hiranga o te punaha tuku mēra pai hei whakarite kia tae mai nga pooti ki te wa tika ka taea te tatau. I te mea kua horapa haere te pooti ma te mēra, he mea nui ki te whakatika i nga arai ka taea te aukati i nga tangata takitahi ki te whai waahi ki te kaupapa manapori. Ko nga mahi ki te whakapai ake i te pai o nga ratonga poutapeta me te whakamaarama i nga mahi pooti ka awhina i te whakanui i te hunga pooti me te whakarite kia rangona te reo o te katoa.

Puna: Te Whare Wananga o Washington State

Te Tirohanga Huarere ki Te Tai Tokerau

Kua whakamahia e nga Kairangahau o te Whare Wananga o Portland State nga tauira rorohiko me te ako miihini ki te matapae i nga ahuatanga o te huarere a muri ake nei i Te Moana-nui-a-Kiwa ki te Raki-ki-Kiwa i raro i te huarahi o te whakamahana o te ao. Ko te mea whakamiharo, i kitea e nga kairangahau ko nga tauira tohanga hau nui e awe ana i te huarere o te rohe kaore e tika kia neke nui, ina koa i te takurua. Ko te tikanga ko nga ahuatanga o te huarere ka pa ki a tatou i te rohe kaore pea e tino rerekee ahakoa te wera o te ao.

Heoi ano, me mahara ko tenei rangahau e aro nui ana ki nga tauira huarere nui ake, me nga paanga o te rohe penei i te ngaru wera, nga tupuhi, me nga ahuatanga huarere kino ka kaha ake pea i te wa kei te heke mai na te huringa o te rangi. Ko te mohio ki nga paanga pea o te huringa o te rangi ki nga tauira huarere o te rohe he mea nui hei hanga rautaki hei whakaiti i ona paanga.

Puna: Te Whare Wananga o Portland State