Ko nga Maama o te Raki i Ireland me Ireland ki te Raki: He Whakaaturanga Maaori Tino

Mena kua hiahia koe ki te kite i nga ahuatanga whakamiharo o nga rama o te raki, kaore koe e haere ki Tiorangi, ki Alaska ranei. Ko Ireland me Ireland ki te Raki e whakaatu ana i nga whakaaturanga whakamiharo o te aurora borealis, e peita ana i te rangi o te po ki nga kaakaariki, mawhero, puru, me te papura. Ahakoa ka taea e nga kapua te aukati i te tirohanga, ko nga po maamaa me nga mahi a te ra ka taea te kite i tenei whakaaturanga marama.

Ko nga waahi pai ki te mataki i nga rama o te raki i Ireland ko te takutai raki o Ireland ki te Raki, ko te takutai o Antrim, ko Co Mayo i te tai hauauru, ko Ashbourne i Co Meath, me te rohe o Dublin i nga whakaaturanga kaha. Heoi, karekau e taurangi te kite, a ko te equinox e haere ake nei hei te 23 o Hepetema ka pai ake te tupono i runga i nga ahuatanga o te papa autō o te Ao me te honga o te ao i taua wa.

Ka timata te tukanga o te aurora ki te mura o te ra, nga pahūtanga i runga i te ra e tuku ana i te piriona taranata o te iraruke ki te waahi. Ka tae enei matūriki ki te kōhauhau o Papa i te rua o nga ra i muri mai, ka mau etahi ki te papa autō o te ao, ka kumea atu ki nga pou o Te Tai Tokerau me te Tonga. I te tukinga ki nga ngota me nga ngota ngota i roto i te hau, ka hanga e ratou nga tae oraora o nga rama o te raki.

He mea nui te rangi maamaa me te iti o te parahanga marama i te wa e ngana ana ki te matakitaki i te aurora. Ko te noho tawhiti atu i nga taone me nga taone ka pai ake te kite i nga whakaaturanga nui, ahakoa mai i te taone nui o Dublin, kua puta nga tirohanga whakamiharo. Kei te whakahaere a Astronomy Ireland i te ratonga matohi aurora, e matapae ana ko te wa ka puta nga pahū o te ra me te wa e tika ana kia tae nga matūriki ki te hau o te Ao.

Ko nga tau e whai ake nei he tino pai mo te kite i nga rama o te raki, i te mea ka eke te mahi o te ra ki te tihi i te tau 2025. Heoi ano, ka raru pea nga ahuatanga o te huarere, me nga rangi kapua e aukati ana i te tirohanga. Ahakoa tenei, ka puta nga po marama, ka whai waahi ki te wheako i tenei ahuatanga taiao whakamataku.

Puna: Astronomy Ireland magazine