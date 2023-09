Te Maama o te Raki o te Raki: Kei hea me te wa e hopu ai i te whakaaturanga tino ataahua ki Ireland

Ko te ataahua o nga rama o te raki, he whakaaturanga marama maamaa, ka taea te kite i nga waahi maha puta noa i Ireland me Ireland ki te Raki. Ahakoa karekau he taurangi ka kite koe i tenei ahuatanga whakamiharo, ko te equinox e haere ake nei hei te 23 o Hepetema ka nui ake pea to tupono ki a koe. Te faataa ra o David Moore, te taata papai parau no te vea Astronomy Ireland, e i te tau o te equinox, e nehenehe te mau huru i roto i te auahi autō o te Fenua e te piiraa o te palaneta e aratai i te hoê faaiteraa o te aurora. Heoi, kaore e kii he kitenga; ka nui ake te tupono.

Ko nga waahi pai ki te kite i nga rama o te raki i Ireland ko te taiwhenua tuawhenua o te raki o Ireland me Mayo na te mea e tata ana ki te Moana-a-Kiwa. Ko te kore o nga rama o te taone i enei rohe ka marama ake te tirohanga o te aurora. Heoi, he mea nui te rangi maataa mo te kite i nga rama, ahakoa te waahi o te motu.

Ka timata te mahi o te aurora ki te mura o te ra, nga pahūtanga i runga i te ra e tuku ana i te piriona taranata o te iraruke ki te waahi. Ka pa enei matūriki whai utu ki te kōhauhau o Papa i te rua o nga ra i muri mai, ka mau etahi ki te papa autō o te Ao, ka puta nga rama o te raki ina tukituki ana ki nga hau hau. Ko te kaha o nga rama e whakawhirinaki ana ki te mahi o nga matūriki, ka toro atu ki te tonga atu i nga waa o mua.

Hei whakanui ake i to tupono ki te kite i nga rama o te raki, he mea nui kia matara atu i nga rama i hangaia e te tangata, na te mea ka whakapouri i te tirohanga. Ko te noho ki tetahi taone, taone nui ranei ka iti te kitea o nga rama ki nga whakaaturanga nui anake. Heoi, ko nga waahi kei te tuawhenua kaore he rama kanapa ki te raki ka kitea he tirohanga pai ki te aurora.

Ko te Astronomy Ireland he ratonga matohi aurora ki te matapae me te whakamohio ki te iwi mo nga kitenga pea. Kei roto i nga matohi nga korero mo nga mahi e tumanakohia ana i te rangi, tae atu ki te aurora. Ka puta nga rama o te raki i nga wa katoa o te po, he rereke te roa mai i etahi haora ki te po katoa.

Ka taea e te uhi kapua te arai i te tirohanga o nga rama, no reira he pai te rangi maataata mo te matakitaki i tenei whakaaturanga whakamiharo. Waimarie, ko nga tau e whai ake nei ka whakaarohia he pai mo te kite i nga rama o te raki, i te mea ka eke te ra ki tana mahi teitei hei te tau rua mano rua tekau ma rima.

Puna: Astronomy Ireland magazine