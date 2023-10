Kirohia te Ataahua o te Eclipse A-marama: He Matakitaki Tiretiera

Whakapaia ki te kite i tetahi huihuinga tiretiera whakamihiihi i tenei wiki i te wa e whakanui ana te Full Hunter's Moon o Oketopa i te rangi o te po. Ka taka te atarangi o te whenua ki runga i tona mata, ka puta te wahanga o te rourou marama, ka miharo nga kaimakitaki puta noa i te ao. Ka tino kitea tenei ahuatanga whakamiharo mai i Afirika, i Uropi, i Ahia, me etahi rohe o Ahitereiria ki te hauauru, ko te pito ki te rawhiti o Amerika ki te Tonga ka kite i te maramatanga.

Ka timata i te 2:01 pm EDT (1801 GMT) i te Oketopa 28, ka kaha ake te haruru o te marama o te marama o te Full Hunter's Moon i te 3:35 pm EDT (1935 GMT) ka uru te marama ki te rohe pouri o te atarangi o te whenua, e mohiotia ana. hei umbra, ka eke ki tona tihi i te 4:14 pm EDT (2014 GMT). Hei te 6:26 i te ahiahi EDT (2226 GMT), ka puta te marama mai i te wahi mama o te atarangi o te Ao, e kiia nei ko te penumbra, ka mutu tenei kanikani tiretiera.

Mo te hunga e noho ana i waho o nga waahi e waimarie ana ki te kite a-tinana i tenei huihuinga, kaua e pouri! Ka taea tonu e koe te kite i tenei maataki tiretiera na roto i nga rerenga ora kore utu e waatea ana i runga ipurangi i runga i nga papaaho rereke. Kia pai ki te whakarongo me te ruku i a koe ki nga mahi makutu o te ao. Hei taapiri, ka whakahaerehia ano e Space.com he rerenga ora o te huihuinga, ka taea e koe te kite i te rourou mai i te whakamarie o to kaainga ake.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te take o te rourou marama?

A: Ko te rourou marama ka puta ki te kore te ra, te whenua, me te marama e noho tika ana. No reira, ko tetahi wahanga o te wahi pouri rawa o te atarangi o Papa, e mohiotia ana ko te umbra, ka kapi i te marama.

P: Ka taea te rourou marama i nga wa katoa o te marama?

A: Ko nga rourou marama ka puta anake i nga marama kikii ka tu te marama me te ra ki te ritenga o te taha ki te whenua. Heoi, karekau nga marama katoa e haere tahi ana me nga rourou. Ko te mea tenei na te mea e anga ana te reanga awhiowhio o te marama ki te koki tata ki te 5 nga nekehanga ki te papa o Papa, na te mea ko te atarangi o Papa kei runga ake, kei raro ranei i te amionga o te marama.

P: Me pehea e taea ai e au te mataki tata te rourou marama?

A: Mena kei te pirangi koe ki te kite i te maramatanga wahanga, ki te mataki ranei i te marama i nga wa katoa, whakaarohia te torotoro i te ao arorangi ma te karu karu ranei. Ko o maatau kaiarahi mo nga karu pai me nga karu pai rawa atu he rauemi pai hei awhina i a koe ki te timata.

P: Ka taea e au te hopu whakaahua o te eclipse marama?

A: Tino! Mena kei te pirangi koe ki te astrophotography, ka taea e koe te tuhi i te rourou o te marama, i nga marama kikii, i te rangi po pai ranei. Tirohia o maatau kaiarahi matawhānui me pehea te whakaahua i te marama me te rourou marama, me o maatau tohutohu mo nga kaamera pai me nga arotahi mo te astrophotography.