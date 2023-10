Ko te Atahanga Satellite Hou e whakaatu ana i te 'Ring of Fire' Annular Solar Eclipse

He whakaahua amiorangi e mau ana i te 'Ring of Fire' annular solar eclipse kua tukuna e te National Aeronautics and Space Administration (NASA), e whakaatu ana i tana atarangi e taka ana puta noa i te takutai tonga-rawhiti o Texas. I puta tenei ahuatanga o te rangi i te wa e hono ana te Marama ki te Ra me te Papa, ka puta ko te atarangi o te marama ka kapi i nga hihi o te Ra.

I hopukina te ahua i te wa o te eclipse e te NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) i runga i te DSCVR (Deep Space Climate Observatory), kei Lagrange Point 1. He mea whakamiharo, kua tukuna ano e te Indian Space Research Organization te Aditya L1 solar probe ki te taua waahi.

Ko te eclipse annular ko te wa e neke ana te Marama ki mua i te Ra engari ka noho tawhiti mai i te whenua e kore ai e pouri katoa. Na tenei tawhitinga i iti ake ai te ahua o te Marama ki te rangi, ka hanga he mowhiti whero-karaka tino whakamiharo huri noa i nga taha o te Ra, no reira i tapaina ai ko 'Ring of Fire.'

Ko te eclipse solar annular ka kitea mai i te United States kua whakaritea mo Pipiri 21, 2039. Heoi, ko te whakapae ka pouri te rangi mai Texas ki Maine a te Mane, Paenga-whāwhā 8, 2024.

Rauemi:

Te Aeronautika Motuhake me te Whakahaerenga Rohe (NASA)