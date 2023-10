Te hukapapa o te moana o Antarctica kei te iti te rekoata, kei te whakawehi i nga hua o te ao

E wha nga wa i kite ai a Antarctica i te iti o te taupoki tio o te moana i roto i nga tau e waru kua hipa, e ai ki te Australian Broadcasting Corporation (ABC). Kaore i rite ki nga tau o mua, karekau te huka e hanga ano i te wa o te takurua o naianei, ka waiho nga horahanga roa o te takutai moana o Antarctica kore he hukapapa. Ko tenei ahuatanga kare i kitea i mua ake nei kare pea ka puta noa, pera i te korero a Edward Doddridge, tohunga kaitaoao tinana, e kii ana he 'mahi rima-sigma' me te tupono ka puta tata ki te kotahi i ia 7.5 miriona tau.

E ai ki nga kaiputaiao ko te hekenga o nga taumata hukapapa ki nga wai o te moana mahana me nga tauira huarere kaha ake, e tere ake ai te rewa i Antarctica. Ko tenei whakahekenga o te kapi tio he nui nga paanga ki te "albedo" o te whenua, ko te nui o te marama e whakaatahia ana e te mata o te ao, kaua ki te whakauru. Ko te teitei ake o te albedo na te nui o te hukapapa ka whakaiti i te whakamahana o te ra. Heoi, i te hekenga o te hukapapa, ka timata te ao ki te tango i te wera, ka piki ake te mahanatanga o te ao.

Ko nga hua o te taiao tino mahana ake ka hohonu, ka pa ki tawhiti. Ko te hauora o te tangata, ko nga puna kai o te ao, ko te ahuwhenua, me nga rauwiringa kaiao penei i te ngahere ngahere ka pa katoa. Ko te tere me te nui o te whakamahana o te ao na te whakarewatanga o te hukapapa polar ka pa he kino ki te ao.

He mea nui ki te whakatika i te take o te heke o te hukapapa o te moana i Antarctica me te mahi tere ki te whakaiti i nga paanga o te whakamahanatanga o te ao. Kei roto i tenei ko te whakaiti i nga tukunga hau kati me te whakatinana i nga rautaki hei tiaki me te whakahoki mai i te kapi tio. Ko nga kitenga i puta mai i tenei rangahau he whakaohooho ki te hiahia tere mo te mahi tahi o te ao me nga mahi kaha ki te whawhai i te huringa o te rangi.

Nga wehewehe:

– Albedo: E tohu ana a Albedo ki te nui o te marama e whakaatahia ana e te mata o te whenua.

– Huka Moana: Ko te hukapapa o te moana he wai moana tio ka hanga, ka maanu ki runga i te mata o te moana.

Rauemi:

– Te Kaporeihana Paoho o Ahitereiria (ABC)