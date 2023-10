Te Pane Marama He ahua rerekee: He rite ki nga Rihi Kai, Ake ranei?

I tera wiki, i tukuna e NASA etahi o nga whakaahua tino tata i hopukina o te marama o roto rawa o Saturn, Pan, i runga i ta raatau wharangi Instagram. Koinei te wa tuatahi i kite te tokomaha o nga tangata i nga whakaahua o tenei tinana motuhake o te rangi, a ka mau te aro o te tini na te ahua o te ahua ki etahi momo kai.

Ko te whakaahua i te Pan he rite ki nga kai penei i te ravioli, pierogi, empanada ranei, i tono a NASA ki nga kaiwhakamahi ki te whakapuaki i o raatau whakamaori. Ahakoa i whakaae etahi ki nga whakataurite kai, ko etahi i tuku whakaaro auaha ake, penei i te titiro he anga Koopa mai i te franchise Super Mario, he macaroon ranei me te kirīmi e rere ana.

I tangohia nga whakaahua o Pan i te tau 2017 i te wa e tutaki tata ana te waka atea a Cassini ki te marama. Ko enei whakaahua he nui ake nga korero i whakaritea ki nga tirohanga o mua, ka pai ake te maarama ki tenei marama ahurei.

I kitea tuatahi a Pan i te tau 1990 e Mark R. Showalter, he kaiputaiao rangahau matua i te SETI Institute, nana i tarai nga whakaahua rangahau tawhito. Ko te ahua motuhake o Pan na te hiwi nui i te taha o tona equator, he rite ki te marama o Saturn, Atlas. E whakapono ana nga kaiputaiao i hanga a Pan i roto i nga mowhiti o Saturn, me nga mea whakakai ka piki haere ki runga, ka hangai i te papatipu o waenganui. Ko te hiwi angiangi huri noa i te equator o Pan ka puta i muri i te hanganga tuatahi o te marama.

Na te ngoikore o te kaha o Pan, ka tau te mea whakakai ki runga, kaua ki te papatahi, pera i nga tinana nunui ake. Ko te hua o te ahua o te hoeha rere ahurei, he rite tonu ki te wōnati. E whakaponohia ana kei a Pan te uho o nga rawa hukapapa tino kaha e karapotia ana e te koroka ngawari.

Ko tona ingoa, ko nga marama o Saturn i tapaina tuatahi ki nga Titans Greco-Roman me o ratou uri. Heoi, 146 nga marama hei whakaingoa, ka timata nga kaiputaiao ki te whiriwhiri ingoa mai i etahi atu korero pakiwaitara. Ko Pan, te atua Kariki o te taiao me te ngahere, i tohua hei ingoa mo tenei taonga tiretiera na te ahua o te ahua o te satyr.

Hei whakamutunga, na nga whakaahua o Pan i tiritiri tata nei i pai ai tatou ki te ahua rereke o tenei marama, me te whakaputa i nga whakamaarama auaha a nga kaimakitaki. Ko te ahua o te ahua ki nga momo momo kai me nga taonga pakiwaitara ka taapiri atu ki tana mahi whakahirahira, ka waiho hei tinana tiretiera tino ataahua i roto i te punaha marama nui o Saturn.

– Pan: Ko te marama o roto rawa o Saturn, e mohiotia ana mo tona ahua rerekee he rite ki te hoeha rere, ki te wōnati ranei.

– Cassini waka ātea: He miihana NASA i tirotiro i a Saturn me ona marama, e whakarato ana i nga raraunga nui me te hopu whakaahua taipitopito.

– Accreting: Ko te kohikohinga o nga rawa, i tenei keehi, ko nga taonga mowhiti e kohikohi ana ki runga i te mata o te marama i te wa e hanga ana.

– Equator: He raina pohewa e wehewehe ana i te ao tiretiera ki te raki me te tuakoi tonga.

– SETI Institute: Te Rapu mo te Extraterrestrial Intelligence Institute, i whakatapua ki te rangahau pūtaiao o te oranga o waho.

– NASA: Instagram Post mo nga whakaahua a Pan

– NASA: Cassini waka ātea misioni

– SETI Institute: Mark R. Showalter's discovered of Pan