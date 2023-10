Ka kitea e te InSight Lander o NASA te ru nui rawa atu kua tuhia ki Mars

I te Haratua 4, 2022, ka kitea e te InSight te tangata whenua o NASA tetahi kitenga whenua i runga i Mars. I kitea he ru 4.7 te nui mai i te tawhiti 2,000 kiromita te tawhiti. Ko tenei huihuinga, e mohiotia ana ko S1222a, ko te ru nui rawa atu kua rekotia i runga i te Papa Whero, tae atu ki etahi atu aorangi i tua atu i te Ao.

Ahakoa ko te nui o te 4.7 kaore pea i te mea nui ki nga paerewa o te Ao, he mahi whakamiharo tonu na te mea karekau a Mars i nga papa tectonic tukituki. I whakapono nga kaiputaiao i te tuatahi na te tukinga o te meteorite te ru, i te mea he rite nga ahuatanga ki nga rui iti i puta mai i nga paanga meteorite. Heoi, na te korenga o nga rua hou, nga tohu o te paanga ranei, i tuhura ratou i etahi atu whakamaramatanga.

Whai muri i te wetewete i nga raraunga mai i nga momo amiorangi i whakaratohia e NASA, te European Space Agency, te United Arab Emirates Space Agency, te Indian Space Research Organization, me te Haina National Space Administration, ka whakaarohia e nga kaiputaiao he ariā hou. I whakapae ratou ko te ru i te hua o te kaha tectonic e mahi ana i runga i te kirinuku kotahi o Mars.

He rereke ki te whenua, he maha nga pereti tectonic, he hinonga kotahi te kirinuku o Mars. Heoi ano, ka pa ki nga kaha o roto o te whenua, tae atu ki te whakamatao me te mimiti, ka raru pea i roto i te kirinuku o te ao. Ko te tukunga o tenei taumahatanga pea i puta te mahi rui i kitea i te ru S1222a.

Ahakoa e kore e mohiotia nga tino take i puta mai ai enei taumahatanga, na te kitenga o S1222a i tino piki ake to maatau mohiotanga ki nga mahi ruri o Martian. Ko Constantinos Charalambous, he kaituhi-tahi o te rangahau, i whakapuaki i te whakaaro pai mo te wetewete atu i nga tikanga tectonic a Mars.

I te wa e whai ana a NASA i tana whainga ki te tuku tangata ki Mars, ko te maarama ki nga waahi e puta ai enei taumahatanga he mea nui ki te whakatau i nga waahi e tika ana mo nga turanga a meake nei. Ko te InSight lander, i u mai ki Mars i te tau 2018, i whai waahi nui ki te kohi raraunga mo te kirinuku Martian, te koroka me te matua. I mua i te paunga o te mana, i tuhia e te misioni InSight tata ki te 1,300 nga rui, tae atu ki te huihuinga S1222a nui.

Ko te kitenga o tenei ru kare ano i puta i mua ka whakau i te tika o nga matapae i mahia e te roopu InSight i mua i te misioni. He tino mohio ki nga mahi ruihi me nga tukanga tectonic o Mars, e whakatata atu ana nga kaiputaiao ki te mohio ki tenei ao whakamihi.

