Kia Riri mo te Tukinga Tiretiera: Ko te Haerenga a te Tupuni Andromeda ki te Wairakau.

He kaupapa whakamihi me te whakahihiri arorangi ka puta i roto i nga piriona tau - ko te whakakotahitanga o nga tupuni Andromeda me to tatou ake Milky Way. Ahakoa te ahua he take mo te maaharahara, kaua e mataku, na te mea ko tenei tutakitanga he kanikani o te ao kua puta mai i nga wa o mua. Kua kapohia e nga Kaitirotiro whetu he ahua whakamihi e whakaatu ana he aha te ahua o tenei maataki epic.

Whakauruhia te NGC 7727, he tupuni motuhake kei te tata ki te 90 miriona tau marama te tawhiti i roto i te kahui whetu Aquarius. Ko tenei whakaahua whakamiharo, i tangohia e te Gemini South Observatory, e whakaatu ana i nga tupuni torino nui e rua i waenganui o te hanumi. Ko o ratou tauwhitinga aapapa i hua ai te hanga o nga hiku tai nui, ka maka nga whetu ki te whanui mutunga kore o te ao.

I timata te korero mo te NGC 7727 neke atu i te kotahi piriona tau ki muri i te tukinga o nga tupuni e rua, ka puta he mekameka o nga huihuinga e hanga tonu ana i tona mutunga. He mea whakamiharo, kei roto i tenei whakakotahitanga hepohepo e noho ana nga rua pango - kotahi mai ia tupuni taketake. E rua nga rekoata whakamiharo e mau ana i enei kohao pango: ko enei ko te rua pango tino tata ki te Ao me te takirua tino tata kua kitea.

Ko tetahi kohao pango he nui te papatipu o te 154 miriona taima atu i to tatou Ra, ko te taumaha o tetahi ko te 6.3 miriona nga papatipu solar. Ahakoa te tata, ka wehea e te 1,600 tau marama te tawhiti. Ma te miharo, ka kii nga kaitirotiro whetu ka hanumi enei hinonga nunui e rua ki tetahi poka pango nui ake i roto i te 250 miriona tau. Ma tenei huihuinga a-ao ka tuku ngaru kaha o te ngaru taima puta noa i te papanga o te waahi, he huihuinga ka tumanako noa tatou ki te kite me nga whitiwhitinga o te Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Ko te whakakotahitanga o NGC 7727, kei te haere tonu, kei te hanga tonu i te tupuni. Ko nga hiku o te tai, e kapi ana i nga whetu rangatahi me nga whare whakatipu whetu hohe, e whakaatu ana i te awe tonu o tenei tukinga ao. Ko te mea pono, i roto i tenei hepohepo o te rangi, kua kitea e nga kaitirotiro arorangi tata ki te 23 nga taonga e kiia ana he kahui aorangi taitamariki - he kohinga whetu ka puta ki nga rohe o te hanga whetu teitei, ka kitea i roto i nga tupuni tauwhitiwhiti penei i te NGC 7727.

Ahakoa e homai ana e te NGC 7727 he tirohanga whakamihi mo te aitua e tatari ana ki a tatou Milky Way, kia mohio koe kaore to tatou punaha solar, tae atu ki te whenua, kei roto i te raru tata. Ko te kanikani i waenga i te Milky Way me Andromeda ka peia to tatou Ra ki te rohe hou i roto i to tatou tupuni, engari ko tenei haerenga ko tetahi o te torotoro ao, kaua ki te whakangaromanga.

I a tatou e tatari marie ana ki tenei tukinga o te rangi, kia whai waahi tatou ki te mihi ki nga mea whakamiharo o to tatou ao me te kanikani uaua o nga tupuni e hia miriona tau marama te tawhiti.

FAQ:

Q: He aha te NGC 7727?

A: Ko NGC 7727 he tupuni motuhake kei te tata ki te 90 miriona tau marama te tawhiti i roto i te kahui whetu Aquarius. He mea hanga na te whakakotahitanga o nga tupuni torino nunui e rua.

Q: He aha te mea whakamiharo i nga rua pango i roto i te NGC 7727?

A: Ko nga kohao pango o NGC 7727 e mau ana i nga rekoata e rua - koinei te rua pango tino tata ki te Ao me te takirua tino tata kua kitea.

P: Ka pa te whakakotahitanga o te Milky Way me Andromeda ki te whenua?

A: Ahakoa te whakakotahitanga ka maka to tatou Ra ki tetahi rohe rereke o to tatou tupuni, karekau he kino ki te whenua me to tatou punaha solar na te tukinga.