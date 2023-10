Te Whakakitenga i te Hangarau Rakau Tawhito: He Tirohanga Hou mo te Ataahua Tangata

Kua hurahia e nga tohunga whaipara tangata o te Whare Wananga o Liverpool nga taunakitanga pakaru whenua e whakawero ana i te whakaaro o o tatou tupuna o nehe hei tangata taketake. I aratakina e Larry Barham, he mea whakamiharo te kitenga o te kapa i te waahi o Kalambo Falls i Zambia. Na roto i te mau heruraa, ua itehia te hoê paturaa raau, e te mau tauihaa rau, no te 476,000 XNUMX matahiti te maoro.

Ko nga kitenga he tohu raima mo te whakamahinga tuatahi o te hangarau rakau, e whakanui ana i nga kaha o nga hominins moata. Ko te hanganga, he mea hanga ki te tino tika me te mohio, e whakaatu ana i to raatau kaha ki te whakaputa, ki te hanga me te whakamahi rakau hei taonga maha. Ahakoa karekau e tino mohio ko te Homo heidelbergensis, he momo rite ranei penei i a Homo naledi he kaitono.

Ko enei kitenga he nui nga paanga mo to tatou maaramatanga ki te oranga tonutanga i te Ao Kohatu Moata, he whakamarama hou mo te mohiotanga o o tatou tupuna o nehe. Ko te rakau, he iti nei ki te tiaki, ka ora noa i roto i nga waahi maroke, maku ranei, ka wero i te whiria ki nga taputapu kohatu i tenei waa.

Ko te whakaaro o te whakamahi rakau hei hangarau ka puta nga patai mo te ahunga whakamua o te tangata me to tatou hononga ki te taiao. I nga wa o mua, he iti ake te mohio o nga hominins tuatahi, me te tipu haere o te hangarau me te ahurea i roto i te waa. Heoi, ko te kitenga o Kalambo Falls he wero i tenei tirohanga rarangi, e whakaatu ana i te hoahoa, te hangarau, me te mahi auaha e kitea ana i roto i te hanga.

Ko te rakau, he maha nga huarahi, he nui ake i nga rawa hanga hou me tona pumau me te iti o te paanga o te taiao. Ma te awhi i nga "hangarau whakamuri," ka taea e tatou te whai waahi ki te ao hou. Ahakoa he morearea e pa ana ki te rakau, penei i te ahi me te pirau, ko te whakawhiwhinga i enei rawa i nga waahi e tika ana, e tika ana ki te whakatau kaupapa mo te ao.

Ko enei taunakitanga whakamohio whenua ehara i te mea he whakamaarama ano i to tatou maaramatanga mo te Ao Kohatu Moata engari ka akiaki ano tatou ki te whakaaro ano ki o tatou whakaaro mo o tatou whanaunga tawhito. Ehara ratou i te hunga mohoao e mau ana i nga taputapu taketake engari he kaiwhakaahua me te tiaki i o raatau taiao.

FAQ:

P: He aha nga kitenga whaipara tangata i kitea tata nei?

A: I kitea e nga kitenga tata nei tetahi hanganga rakau me nga momo taputapu, i timata mai i nga tau 476,000, i te waahi o Kalambo Falls i Zambia.

P: Ko wai te kawenga mo nga kitenga?

A: Ko nga kitenga i kitea e te roopu tohunga whaipara tangata i arahina e Larry Barham i te Whare Wananga o Liverpool.

P: He aha nga taunakitanga e whakaatu ana mo nga hominins moata?

A: Ko nga taunakitanga e whakaatu ana i te kaha whakamiharo o nga hominins o mua ki te whakaputa me te hanga rakau, e whakaatu ana i o raatau hangarau matatau me te maamaatanga.

P: He pehea te wero o tenei whakaaro o mua mo te hitori o te tangata?

A: Ka wero te kitenga i te tirohanga rarangi o te ahunga whakamua me te whakaatu i te mohiotanga me te mohiotanga taiao o o tatou tupuna o nehe.

P: He aha te take i kiia ai he taonga toiwhi te rakau?

A: Ko te rakau e kiia ana he pumau na te mea he pirau, kaore i rite ki nga taonga hanga hou, he iti ake te paanga o te taiao.