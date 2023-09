Kei te Whakaritea te Kaiwhakahaere Matiti o California mo te Paheketanga o te Whakatupuranga o te Ra i te Eclipse o te Ra

Kei te matapae te California Independent System Operator (CAISO) ki te hekenga nui o te reanga ka taea te whakahou i te wa o te ruruhi o te ra i te Oketopa 14th. I te mea ko te whakatipuranga hiko te nuinga o nga taonga i te poupoutanga o te poupoutanga o te ra, ko te whakapae ka pa te ruruhi ki te pumau o te matiti.

Tata ki te 70% o nga taonga whakahou i te poupoutanga o te poupoutanga o te ra, me te 80% o te whakatipuranga ka taea te whakahou. E matapae ana te roopu matapae mo te wa poto a CAISO i te hekenga o te 9.374 GW i roto i nga reanga whakahiato matiti-tauine i te wa o te eclipse, i te mea ka piki te taumahatanga ma te 2.374 GW.

Ka pa te eclipse ki nga rohe o Western Energy Imbalance Market (WEIM), he rereke nga waa me te nui o te paanga. Ko te rohe o California Balancing Authority, hei tauira, ka kite i te pouritanga o te ra mai i te 68% ki te 89%, i runga i te waahi. Ka whakakorikorihia nga kaiwhakarato hau i waenga i nga whenua me nga whenua, tae atu ki nga rauemi wai me te pākahiko, ki te awhina i nga rarahi nui o te whakatipuranga.

Ka mahi tahi a CAISO me te Kairuruku Whakapono ki te Hauauru, nga kamupene tohatoha whaipainga, me nga hinonga WEIM ki te whakarite kia mau nga mahi maakete me nga whakahaere punaha pono i te ra o te whiti.

Ka whakawhirinaki te Kaunihera Whakapono Hiko o Texas (ERCOT) ki tana waka hau ki te utu mo te whakahekenga o te whakatipuranga ra i te wa o te ruruhi. Ko etahi atu rohe, penei i te Moana-nui-a-Kiwa ki te Hauauru-uru, e matapae ana i nga rereketanga o te whakatipuranga me nga kawenga engari karekau he paanga ki te pono.

Mai i te tau 2017, kua nui haere te kaha o te ra i roto i te US, na te kaha o te rourou o tenei tau. Kua piki ake te kaha o te matiti o te CAISO me te kaha o te ra i runga i te tuanui ma te 6.5 GW me te 8.55 GW, i te mea kua piki ake te tauine matiti o te WEIM me te tuanui o te ra ki te 9.414 GW me te 5.720 GW, ia.

Kei te arotakehia e te CAISO nga paanga o te eclipse solar 2023 me te whanui whanui, na te mea kei te tuku ratonga ruruku pono ki etahi waahi taurite i te Hononga Hauauru. Na te nui haere o te hononga o te matiti o te Tai Hauauru, ka taea e nga hinonga te whakamahi i enei hononga me enei hononga ki te pupuri i nga mahi pono me te arotau i nga rauemi i te wa o te eclipse.

Ko California te arahi i te US i roto i te kaha o te ra, me te 17.934 GW i whakauruhia i te mutunga o Q2. Ka whakahaerehia e CAISO te rere o te hiko mo te 80% o California me tetahi waahanga iti o Nevada.

