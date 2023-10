Rocket for NASA's Crewed Moon Mission Ka anga ki nga Take Welding

Ko te miihana marama a NASA e haere mai ana, a Artemis 2, kei te anga ki tetahi raru whakangao me te waahanga matua o te Rocket Launch System (SLS). Ko te waahanga matua, kei te whakaemihia i te Whare Rererangi mokowhiti a NASA o Marshall Space i Alabama, kua pa ki nga "take weld" i te wa o te mahi whakangao. Heoi, karekau he whakaroa i roto i te raarangi whakarewatanga mo Artemis 2 na tenei raru.

Ko te take fehokotaki mo te SLS wai hāora tank aft dome kei te tohe tonu mo nga marama kua hipa. Kaore nga rangatira o te NASA i whakarato i nga korero motuhake mo te ahua o te raru, engari kei te tumanako tonu ratou ka oti te waahanga matua i runga i te waarangi. I mua o te tau, na nga take mekameka tuku i whakaroa etahi o nga mahi whakaputa.

Ahakoa nga raruraru fehokonga, kei te ahu whakamua ki etahi atu waahanga o te misioni. Ko nga miihini RS-25 e wha o te atamira matua kua eke pai, a kei te haere tonu te mahi ki te mau i nga miihini ki te atamira me te whakauru i nga punaha whakakorikori me te hiko. Ko te roopu huihuinga, he mema no Boeing me Aerojet Rocketdyne, kei te tatari ano kia oti te taika hāora wai, koinei te hanganga nui whakamutunga katahi ano ka whakahiato mo Artemis 2.

I tua atu i te waahanga matua, kei te haere tonu nga mahi ki runga i nga toka toka toka toka, te waka mokowhiti a Orion hei kawe i nga kaihoe, me nga whakangungu mo nga kaihoe me nga kapa whenua. Ahakoa ko Artemis 2 te miihana tuarua mo te kaupapa Artemis, i muri i te angitu o te miihana a Artemis 1, kua whakaarahia e te NASA nga awangawanga kaore pea te punaha taunga a SpaceX's Starship kia rite i te waa mo te kaupapa Artemis 3 kua whakamaheretia, e whai ana ki te tuku tangata ki runga i te whenua. marama i te 2025, 2026 ranei.

