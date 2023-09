Te Kore o nga Kairangataiao Pango Ingarangi: Te Whakatau i te Kaikiritanga Whakaakoranga i roto i te Putaiao

Karekau he tohunga matū mangumangu, he ahorangi ahupūngao ranei i te UK, na te maha o nga kaiputaiao e kii ana he kaikiri te ao pūtaiao o Ingarangi. Ko te Royal Society, te whare wananga putaiao tawhito rawa atu o te ao, e whai ana ki te whakarereke i tenei me tetahi kaupapa putea hou i hangaia hei tautoko i nga tauira PhD pango ki te whai i nga mahi rangahau matauranga me te mutunga ka noho hei ahorangi. Ka whakawhiwhia te kaupapa ki te £690,000 hei putea ki nga hoa tokorima ia tau.

Ko Dr Mark Richards, he kairangahau ahupūngao me te kaikorero i Imperial College London, me Ahorangi Robert Mokaya, he tohunga matū matū rauemi i te Whare Wananga o Nottingham, i whakamarama i tenei take. Ahakoa kua noho a Mokaya hei ahorangi mo te matū mai i te tau 2008, kaore ia i te noho mana i runga i nga tatauranga kua kohia e te Tari Tatauranga Teitei (HESA). Ka whakaawhiwhia e HESA nga tau ki te rima tata, no reira ka whakaawhiwhia a Mokaya ki raro ki te kore. Ahakoa e whakaae ana ia tera pea etahi atu ahorangi matū mangumangu i te UK, kaore ano ia i whai waahi ki te tutaki i a raatau. Ka whakau a Mokaya raua ko Richards karekau he ahorangi ahupūngao pango.

I roto i te mara matū, e 520 te katoa o nga ahorangi, 825 i te ahupūngao. He pai ake te ahuatanga i roto i te koiora, e rima nga ahorangi pango i roto i te 1,345, me te miihini, kei te 20 nga ahorangi mangu mai i te 1,730. I te katoa, i roto i nga mahi putaiao katoa, e 70 noa nga ahorangi pango, e 0.6% noa iho o te katoa. 10 anake o enei ahorangi he wahine. Engari, ko nga tangata mangumangu e 4.2% o te taupori o Ingarangi me Wales e ai ki te tatauranga hou.

He maha nga mea e whai waahi ana ki te iti o te korero a nga kaiputaiao pango. E whakapono ana a Richards ko te kore o te mohio ki nga huarahi e waatea ana me te kore o te hunga tautoko hei aukati nui mo nga roopu whakaheke. Ki te kore he whatunga me te tautoko, ka ngoikore te ngakau mo nga tangata mohio. Ko nga tatauranga e whakaatu marama ana ka heke te wahanga o te hunga mangumangu i roto i nga mahi putaiao i ia wahanga o te arawhata matauranga, mai i nga GCSE ki te ahorangi.

Ko Richards, ko tana kaingākau ki te putaiao ka hoki mai ki tona tamarikitanga, e whakanui ana i te hiranga o te pakiki me te tautoko ki te poipoi i nga wawata pūtaiao. I a ia e tipu ake ana i roto i te whare kotahi-matua, ka maumahara ia i te huarahi i arahi ai tona hinengaro hihiko i a ia ki te tirotiro i nga mahi o roto o te turanga mono i a ia e tamariki ana. Ahakoa i tapaina tuatahitia he "tamaiti kino," ka whakamarama a Richards ko tana hiahia me tana hiahia ki te mohio he pehea te mahi o nga mea i kaha ai tana hiahia ki te aoiao.

Ko te kore o te ahua pango i roto i te aoiao he take uaua e hiahia ana ki te huarahi maha ki te whakakore i nga mahi kaikiri a nga umanga me te whakatairanga i te whakauru. Ko te kaupapa putea a te Royal Society he huarahi kotahi ki te whakatika i tenei rereketanga me te whakarite kia whiwhi nga kaiputaiao pango i te UK i te whakanui me nga waahi e tika ana mo ratou.

Rauemi:

- Te Kaitiaki: "Ko te Royal Society e whai ana ki te tarai i te kore o nga kaiputaiao Ingarangi pango"

– Te Tari Tauanga Whakaakoranga Teitei (HESA)