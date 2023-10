Ko te Tirohanga Koki Whanui a Webb mo te Orion Nebula i tukuna ki runga ESASky

Ko nga whakaahua hou o te Orion Nebula i tangohia e te NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope kua taapiri atu ki te turanga ESASky o te ESA. Ka whakaratohia e ESASky he atanga ratarata-kaiwhakamahi mo te tirohanga me te tango i nga raraunga arorangi. Ko te Orion Nebula, e mohiotia ana ko Messier 42, ko tetahi o nga nebula maramara rawa atu i te rangi po, kei te taha tonga o te whitiki o Tautoru. Ko tona uho ko te Trapezium Cluster, kei roto ko nga whetu rangatahi e tuku ana i te hihi hihi hihihihi, e whakamarama ana i te hau me te puehu e karapoti ana.

Ko te Orion Nebula he tino rauemi mo nga kaitirotiro arorangi e ako ana i te hanganga me te whanaketanga wawe o nga whetu. He maha nga momo ahuatanga me nga mea kei roto, tae atu ki nga rerenga me nga kopae hanga aorangi huri noa i nga whetu rangatahi, nga whetū kua mau, nga papaka parauri, nga taonga papatipu aorangi-kore, me nga rohe wehewehe whakaahua. Ko nga rohe wehewehe whakaahua ko nga rohe ka awehia te hau e te iraruke mai i nga whetu nunui, ka puta te whakamahana, te hanga, me nga huringa matū.

I riro mai nga whakaahua hou o te Orion Nebula ma te whakamahi i te kamera a Webb tata-infrared, NIRCam. Kua hangaia kia rua nga mosaic—kotahi mai i te hongere roangaru poto me tetahi mai i te hongere roangaru roa. Ko enei mosaic tetahi o nga mea nui rawa atu i kitea e Webb tae noa ki tenei ra, kua whakauruhia ki roto i te ESASky hei whakangawari i te torotoro i te maha o nga punanga arorangi e kitea ana i roto.

Ko te mosaic te roangaru-poto e aro ana ki te whakaatu i nga korero i roto i nga kopae me nga rerenga ki waho me te taumira teitei, ko te mosaic roa-roa e whakaatu ana i te whatunga uaua o te puehu me nga puhui waro e kiia nei ko te polycyclic aromatic hydrocarbons. Ka whakatenatenahia nga kaitirotiro whetu me te hunga kaingākau ki te torotoro i enei whakaahua kia kitea nga taonga huna i roto i te Nebula Orion.

Ko enei whakaahua hou e whakaatu ana i te tirohanga whakamihiharo ki nga hanganga me nga tukanga uaua e mahi ana i roto i te Nebula Orion. Ka whai wāhi mai ratou ki to maatau mohiotanga ki te hanga whetu me te timatanga o te kukuwhatanga whetu. Hei torotoro i nga whakaahua me te ako atu mo te Orion Nebula, toro atu ki te papaaho ESASky.

Source:

European Space Agency