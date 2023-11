Te Tirotiro i te Hohonutanga o te Nebula Crab: Ka Whakaatuhia e Webb etahi Tohu Hou

Ko James Webb Space Telescope (JWST) o NASA kua hopu i tetahi ahua hou o te Crab Nebula, e whakamarama ana i tona hitori me te hanganga. Tata ki te 6,500 tau-marama te tawhiti i roto i te kahui whetu o Taurus, kua roa tenei toenga supernova e whakamīharo ana ki nga kaitirotiro arorangi na tona takenga pahū.

I arahina e Tea Temim o te Whare Wananga o Princeton, na tetahi roopu kairangahau i whakamahi i te Kaamera Tata-Pokarekare (NIRCam) me te Taonga Waa-Waiwhara (MIRI) a Webb ki te wetewete i nga mea ngaro e karapoti ana i te Crab Nebula. I roto i te taumata o nga korero o mua, i hurahia e nga tirohanga infrared a te telescope nga waahanga uaua e hanga ana i tenei taonga tiretiera.

I roto i nga kitenga i kitea e Webb ko te tohu o te kapua e toro haere ana o te hau wera, tae atu ki nga kakawaea o te puehu e uru ana ki te nebula. Ko enei kitenga e whakarato ana i nga tirohanga tino nui ki te hihiri me te hanganga o te Crab Nebula, e whakanui ana i to maatau mohiotanga ki tona whanaketanga.

Ko tetahi o nga whakakitenga whakahirahira mai i te tirohanga a Webb ko te kitenga o te iraruke synchrotron, ka tukuna e nga matūriki kua utaina, penei i nga irahiko, e neke ana i runga i nga tere relativistic i runga i nga raina papa autō. Ka kitea te ahua o te auahi nei puta noa i te roto o te nebula, a, he hua tika tenei na te hurihuri tere o te whetu neutron kei tona matua.

I whakapumau a Temim, “Na te kaha o Webb me te whakatau mokowhiti i taea ai e matou te ine i te hanganga o te mea i peia, ina koa te nui o te rino me te nickel. Ka kitea pea e enei korero nui te ahua tika o te huihuinga pahū i puta ai te Crab Nebula.

Ma te whakakotahi i nga kitenga a Webb me nga raraunga mai i etahi atu tirohanga, tae atu ki te Hubble Space Telescope, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te hanga i tetahi whakaahua matawhānui me te taipitopito o tenei toenga supernova enigmatic. Ko nga raraunga Hubble e haere ake nei ka whakanui ake i to maatau kaha ki te whakataurite me te whakatairite i nga kitenga i mahia e enei karu kaha-a-mokowā e rua.

I a tatou e ruku ana ki roto i te hohonutanga o te Crab Nebula, ko ia kitenga ka whakatata atu tatou ki te hura i nga mea ngaro kei muri i tetahi o nga mea ngaro e mau tonu ana i to tatou ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: E hia te tawhiti o te Nebula Crab mai i te whenua?

A: Ko te Crab Nebula kei te tata ki te 6,500 tau marama te tawhiti atu i te whenua.

P: He aha nga taputapu i whakamahia e Webb ki te ako i te Nebula Crab?

A: I whakamahi a Webb i tana Kaamera Tata-Pira (NIRCam) me te taputapu Waenga-Pira (MIRI) ki te tirotiro i nga momo waahanga me nga ahuatanga o te Nebula Crab.

Q: He aha te rauropi synchrotron?

A: Ko te iraruke Synchrotron he momo tukunga ka puta mai i nga matūriki kua utaina, penei i nga irahiko, e neke tere ana i runga i nga raina papa autō.

P: He pëhea te whai huatanga o te irirangi synchrotron ki te ahua o te Nebula Crab?

A: Ko te irirangi synchrotron e tukuna ana e te whetu neutron ka huri tere i te pokapū o te Crab Nebula ka hanga he mea auahi ka kitea puta noa i roto.

P: He aha te mea ka kitea e te rangahau o te Nebula Crab?

A: Ma te ako i te Crab Nebula, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te ahua o tona takenga pahū me te hanganga o nga mea kua panaia. Ka whai waahi enei korero ki to maatau mohiotanga whanui mo nga toenga supernova me o raatau tukanga kukuwhatanga.