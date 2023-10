Ka Matakihia e nga Kairangirangi te Puputanga Gamma-Ray Ma te whakamahi i te Karu Mokowhiti a James Webb

Kua whakamahia e te roopu o nga kaitirotiro arorangi te James Webb Space Telescope ki te kite i te pakarutanga o te hihi kamma, e whakaatu ana i nga tirohanga whai muri o te kilonova i hua mai i te hanumi whetu neutron. Ko te pahūtanga, e kiia nei ko GRB 230307A, i puta i te 7 o Maehe, a koinei te rua o nga pakarutanga o te hihi kaamarama tino marama kua kitea.

Ko nga pupuhi hihi-gamma he tukunga kaha o te ahua tino hihiko o te marama, a ko tenei pakarutanga kua neke atu i te kotahi miriona taima atu i te katoa o nga tupuni Milky Way. Ko te pahūtanga pea na te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua i roto i te tupuni kei te kotahi piriona tau marama te tawhiti.

Ko te James Webb Space Telescope, me etahi atu kaitirotiro tae atu ki te Fermi Gamma-ray Space Telescope a NASA, Neil Gehrels Swift Observatory, me te Transiting Exoplanet Survey Satellite, i kite i te pakarutanga ka hoki mai ki te hanumi whetu neutron. I kitea ano e te James Webb Space Telescope te ahua o te tellurium, he metalloid onge, i muri mai o te pahūtanga. Ko etahi atu huānga e tata ana ki te tellurium i runga i te tepu taima, penei i te iodine, he mea tino nui mo te oranga i runga i te whenua, e tika ana kia noho ano.

Ko te kitenga o enei huānga onge me te rangahau o nga kilonova ka awhina i nga kaitirotiro arorangi kia pai ake te maarama ki te takenga mai o nga mea taumaha o te ao. Ko nga huinga whetu Neutron e whakaponohia ana ko nga wheketere tiretiera te kawenga mo te hanga huānga taumaha ake i te rino. Heoi, he uaua ki te matakitaki i enei huihuinga na te mea onge.

Kei te anga whakamua, e tumanako ana nga kaitirotiro arorangi ki te kite i etahi atu kilonova ma te whakamahi i nga karu tairongo penei i te James Webb Space Telescope me te Nancy Grace Roman Space Telescope. Ma tenei ka maarama ake nga korero mo te hanga me te tukunga o nga mea taumaha i roto i enei pahūtanga onge. Ma te ako i nga pahūtanga whetu, ka hohonu ake te mohio o nga kaiputaiao ki nga tikanga i puta ai te hanganga o nga huānga e tika ana mo te putanga mai o te ora ki runga i te whenua.

FAQs

He aha te pakaru o te hihi-gamma?

Ko te pupuhi hihi-gamma he tukunga poto o te ahua tino hihiko o te marama. Koinei tetahi o nga pahūtanga tino kaha o te ao.

He aha te kilonova?

Ko te kilonova he pahū pahū ka puta ina hanumi te whetu neutron ki tetahi atu whetu neutron, ki tetahi poka pango ranei. Ka puta te pupuhi o te kaha me te whakaputa i nga mea onge.

He aha te mea nui ki te ako i nga hanumi whetu neutron?

E whakaponohia ana ko nga hanumi whetu Neutron te kawenga mo te hanga i nga mea taumaha o te ao, penei i te koura me te konukawata. Ko te rangahau i enei huihuinga ka awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ki te takenga mai o enei huānga me te tohatoha o aua kaupapa puta noa i te ao.

He aha te James Webb Space Telescope?

Ko te James Webb Space Telescope he kaitirotiro mokowhiti i whakarewahia i te tau 2021. He mea hoahoa ki te ako i te ao i roto i te wahanga infrared o te hihinga hiko, kia taea ai e nga kaitoro arorangi te mataki i nga mea tawhiti me nga ahuatanga me te maamaatanga o mua.