Ko te awa rererangi a Jupiter i whakaatuhia e Webb Space Telescope

He mea whakamiharo i kitea e te Webb Space Telescope i runga i a Jupiter, te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar. I te marama o Hūrae 2022, ka kitea e Webb te kaha o te rere o te rerenga rererangi puta noa i te equator o Jupiter. Kei te tere te tere o te waka rererangi tata ki te 320 maero ia haora (515 kiromita ia haora) a kei te teitei o te 25 maero (40 kiromita) i te stratosphere o raro o Jupiter.

I mua i tenei kitenga, i mohio nga kaitirotiro arorangi ki te noho o nga rererangi rawhiti-hauauru i te hau o Jupiter. Heoi ano, ko te tātaritanga o tenei rererangi tere-tere katahi ano ka kitea e kii ana he kaha ake te hihiko o roto o Jupiter i nga whakaaro o mua. Ko te rangahau e tirotiro ana i te jet kua whakaputaina i roto i te Nature Astronomy.

Ko te Webb Space Telescope, i whakarewahia i te Hakihea 2021, e mahi ana i nga tirohanga putaiao mai i te marama o Hurae 2022. Kua hopukina e ia nga whakaahua maramara me te mohio o te ao, tae atu ki nga whakaahua o te aurora tiahooho i runga i nga pou o Jupiter me nga mowhiti e karapoti ana i a Uranus me Saturn.

Ko nga whakaahua hou o te awa rererangi a Jupiter i tangohia ma te whakamahi i te kamera a Webb's Near-Infrared Camera. I kitea e enei whakaahua ko etahi wahanga o te hau o Jupiter i raru i te neke o te jet. I aruhia te jet na roto i nga kutikuti hau e kitea ana i roto i te ahua, e tohu ana i nga huringa o te tere o te hau ki nga teitei me nga tawhiti rereke i roto i te hau o te ao.

Ko te kitenga o te waka rererangi e tata ana ki te tropopause o Jupiter, te rohe kei te pito o tona haupapa, e tohu ana he rite tonu te tohanga o te aorangi huri noa i tona equator ki tera o Saturn i mua i te mohiotanga.

Ahakoa ka taea e Webb te mataki i a Jupiter mai i tawhiti, ko nga miihana kei te heke mai penei i te ESA's Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) me te NASA's Europa Clipper ka ata titiro atu ki te Rapa hau me ona marama. Ka tirotirohia e enei miihana nga amiorangi a Jupiter, tae atu ki a Callisto, Europa, me Ganymede, e whakaponohia ana ko nga peerangi e mau ana i te moana ka taea te tautoko i te oranga o waho.

Heoi, he maha nga tau ka tae atu enei misioni ki te punaha a Jupiter. Ko te Europa Clipper e tika ana kia tae mai i te 2030, i te wa e whakamaherehia ana a JUICE kia tae atu ki a Jupiter i te tau 2031. I tenei wa, ka taea e tatou te maioha ki nga whakaahua whakamiharo i mauhia e te Kaamera Near-Infrared a Webb mai i tawhiti.

Puna: Nature Astronomy