He Whakaahua Hou mai i te Telescope James Webb Illuminate the Galactic Center

Ko te telescope James Webb, he mea rongonui mo te hopu whakaahua whakamiharo, kua kite ano i nga mea whakamiharo o te waahi. I tenei wa, ka anga tona titiro ki te puku o te Milky Way galaxy, e whakaatu ana i nga korero o mua mo to tatou takiwa ao. Ma te aro ki a Sagittarius C, he rohe hanga whetu tata ki te 300 tau marama te tawhiti atu i Sagittarius A (te poka pango nui o te tupuni) me te 25,000 tau marama te matara atu i te whenua, kua whakaatuhia e te telescope te wahi tino nui o to tatou taiao.

I roto i tenei kohinga whakaahua whakahihiri, ka whakaatuhia e te karu a James Webb neke atu i te 500,000 nga whetu me nga tautau o nga whetu i roto i te rohe. Ko enei protostars, kei te hanga tonu me te whakaemi papatipu, ka whai waahi ki te kapua whakamataku o te hepohepo e tohu ana i te pokapū galactic. Ki te whakatairite, he iti noa te ahua o to tatou ake rohe o te waahi.

E ai ki te ahorangi o te Whare Wananga o Virginia a Jonathan Tan, nana i mahi tahi me te roopu mataki, ko te pokapu galactic te tohu o te taiao tino kino i roto i te Milky Way. Tae noa ki tenei wa, ko nga raraunga i kohia mo tenei rohe whakamiharo kaore i te taumata o te whakatau me te maaramatanga i tutuki e te karurangi Webb.

Kei te puku o te hubub e takoto ana he whetu whetū nui, e 30 neke atu i te taumaha o to tatou ra. Ko te mea whakamiharo, ko tenei taonga nui o te ra e huna ana i te marama mai i nga whetu kei muri i a ia, na reira ka iti ake te noho o te rohe. Ko te mutunga mai, ko ta matou e kite ana he whakatau tata tonu mo te mano tini e noho ana i tenei taone nui. Whakaarohia ko te Times Square o te waahi, ahakoa kaore he wharekai Guy Fieri-mo tenei wa.

Ko enei whakaahua whakaihiihi ka whai waahi nga kairangahau ki te tuku i nga ariā o naianei mo te hanga whetu ki te whakamatautau tino uaua ki tenei ra. Ko te taputapu NIRCam (Kamera Wera-Pira) a te karu Webb i hopu i nga whakaahua tukunga nui o te hauwai katote, e whakaahuatia ana he tae kikorangi ki te taha o raro o nga whakaahua. Ka ahu mai pea tenei i nga whakaahua hihiko i tukuna e nga whetu rangatahi me nga whetu nunui. Ko te mea miharo, na te nui o te rohe i mau i nga kaiputaiao, e tika ana kia tirotirohia ano.

Ko Samuel Crowe te kaiarahi i te roopu maataki, ko te rangahau e taea ana e enei whakaahua, o naianei me nga mea kei te heke mai, ka tino whakanui i to maatau mohiotanga ki nga whetu nunui. Ko te wetewete i o raatau ahuatanga he rite ki te ruku i nga korero o te takenga mai o tetahi waahanga nui o te ao.

Ko te karu a James Webb i whakapoapoa mai i a tatou ki ona whakaahua whakamiharo, mai i te kitenga i te whanautanga o nga whetu o te kahui whetu o Virgo ki te hopu i te wai huri noa i te kometa i te whitiki asteroid matua. Ko ia whakakitenga hou e whakakorikori ana i to tatou hiahia mo te ao me te whakamaumahara ki nga mea whakamiharo e tatari ana ki te tirotiro. Waimarie, ka whakarite te ipurangi kia kore enei wheako whakamiharo e memeha ano he roimata i te ua. I te wa e mahi tonu ana te telescope James Webb, ka taea e tatou te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao.