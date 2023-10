Ka kitea e nga Kairangataiao nga Matūriki Quartz i roto i te Huringa o Exoplanet WASP-17 b

Ko nga kaiputaiao e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope he mea whakahihiri te kitenga mo te hau o te exoplanet WASP-17 b. Ko tenei hau hau, kei te 1,300 tau-marama te tawhiti, e whakaatu ana i nga matūriki ririki i hangaia ki te kiripaka parakore i roto i ona kapua. Ko nga kairangahau, i aratakina e David Grant mai i te Whare Wananga o Bristol, i whakamahi te karu hikoi ki te ako i te hau o te ao i a ia e haere ana i mua o tana whetu. I taea e te tikanga tuku tuohanga ki te wetewete i te marama e haere ana i te hau me te tautuhi i te noho mai o nga matūriki kiripaka.

Ko enei matūriki kiripaka, he mea hanga mai i te silicon me te hāora, e kiia ana he iti rawa, me te rahi i runga i te kotahi-miriona o te henimita. He rite pea ki nga prisms hexagonal kikorangi e kitea ana i nga waahi whenua me nga toa kohatu i runga i te whenua. Kaore i rite ki te quartz i runga i te whenua, e hanga ana i runga i te mata, e kii ana te rangahau ko nga matūriki quartz i roto i te hau o WASP-17 b ka mahia i roto i te hau wera tonu.

Ko te ako i nga aorangi penei i te WASP-17 b he tino mohio ki te hanganga o etahi atu aorangi me nga punaha solar. Ka pai ake te maaramatanga o nga tohunga whetu ki nga huānga me nga kohuke kei nga waahi tawhiti o te Milky Way Galaxy. I tua atu, ka awhina tenei rangahau ki te tautuhi mena ka taea e enei aorangi te pupuri i nga taiao e tika ana mo te oranga, ahakoa ko te WASP-17 b, kua tohua hei "Huipita wera," kaore e tutuki i nga paearu hei tautoko i te oranga.

Ko te James Webb Space Telescope, he mahi tahi i waenga i te NASA, te European Space Agency (ESA), me te Canadian Space Agency, e whakanui ana i nga kaha kaha mo nga tirohanga arorangi. Ko tana whakaata nui, neke atu i te 21 putu te whanui, ka hopu ake i te maramatanga atu i te Hubble Space Telescope, e taea ai te ako mo nga mea tawhiti me nga mea o te rangi tawhito. Ko te mahi matua a Webb i roto i te awhi infrared, e taea ai e ia te kuhu atu ki nga kapua kikorangi pai atu i te marama ka kitea. E mau ana i nga tirohanga whakakitenga motuhake ka taea te tātari i te hau o te aorangi, ka hurahia nga ngota ngota kei reira me te huri i to maatau mohiotanga ki enei ao tawhiti.

I te katoa, ko te kitenga o nga matūriki kiripaka i roto i te hau o WASP-17 b e whakaatu ana i nga kaha whakamiharo o te James Webb Space Telescope me te hiranga o te ako i nga exoplanets ki te ahu whakamua i o tatou mohiotanga ki te ao.

