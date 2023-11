Ka hurahia e te Telescope mokowhiti a James Webb nga mea whakamiharo i te Milky Way

Ko James Webb Space Telescope, he mea rongonui mo tona kaha ki te mataki i te ao i roto i te rama infrared, katahi ano ka titiro ki roto i te ngakau o te Milky Way galaxy. Ko te ahua whakamiharo, i tukuna e NASA, e whakaatu ana i nga korero me nga mea ngaro kaore ano kia kitea i mua i roto i te rohe ngangau, e whakamarama ana i te ao o mua.

Ka whakamahia e nga Kairangirangi a Webb ki te ako i a Sagittarius C (Sgr C), he waahi kaha o te hanga whetu e tu ana tata ki te 300 tau marama te tawhiti atu i te poka pango nui o te tupuni e kiia nei ko Sagittarius A*. Ma te whakamahi i te hangarau infrared, ka hopukina e te telescope nga ahuatanga whakamiharo i hunahia i mua i te tirohanga a te tangata.

Ko Samuel Crowe, te kaitirotiro matua mo enei tirohanga me tetahi tauira paetahi i te Whare Wananga o Virginia, i whakaatu tona ngakau nui ki te ahua whakamiharo me nga matauranga putaiao e tukuna ana e ia. Ko te mohio ki nga whetu nunui he mahi nui ki te mohio ki te takenga mai o te ao, i a raatau e mahi ana hei wheketere mo te whakaputa huānga taumaha i roto i o raatau karihi.

Ma te tirotiro a Webb i te pokapū o Milky Way ka whai korero nui mo te hanganga o nga whetu. Ma te ako i tenei rohe, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whakatau mena ka hangai nga whetu nunui ki te taha o te pokapu tupuni, ki roto ranei i nga ringaringa torino o te tupuni.

Ko te ahua i homai e Webb e whakaatu ana i te tata ki te haurua miriona whetu he rereke te rahi me te reanga. Ka kitea he kahui whetū irirangi, he kohinga puehu me te hau i te timatanga o te huri hei whetu tino. Otirā, he whetū whetū nui kei waenganui o te kāhui, he nui atu te papatipu e 30 neke atu i to te ra.

Ko enei protostars e tuku ana i nga mea kanapa, ka puta he poi maramara i waenga i te papamuri infrared pouri. Ko te pokapū galactic o te Milky Way e tohu ana i te taiao tino nui e taea ai te whakamatautau i nga ariā mo te hanganga whetu, e ai ki a Jonathan Tan, he ahorangi rangahau arorangi i te Whare Wananga o Virginia.

I tua atu, i kitea e te Kaamera Tata-Pokarere a Webb nga tukunga hauwai katote e karapoti ana i te taha o raro o te rohe whetu, ka whakaatuhia hei hue maru o te ahua. Kei te whakatewhatewha tonu nga tohunga whetu i te puna o te hau kaha nui, nui atu i nga tukunga mai i nga whetu nunui. I tua atu, ka miharo ratou ki nga hanganga rite ki te ngira i roto i te hauwai katote e puta mai ana i roto i te ahua koretake.

Ko te pokapu galactic he waahi pukumahi me te hihiko, ki tonu i nga kapua hau karekau e whanau whetu, e pa ana ki te taiao a tawhio noa me o ratou hau e rere ana, jet, me te hihi. Ko Rubén Fedriani, he kaitirotiro takirua mo te kaupapa me tetahi hoa rangahau postdoctoral i te Instituto Astrofísica de Andalucía i Spain, i whakanui a Webb mo te maha o nga korero mo tenei taiao whakamiharo, me te kii kua timata noa ratou ki te tarai i te mata o tona kaha.

FAQs

1. He pehea te hopu whakaahua a James Webb Space Telescope?

Ka hopuhia e te James Webb Space Telescope nga whakaahua ma te whakamahi rama infrared, e kore e kitea e te kanohi tangata. Ma tenei ka taea e te telescope te mataki i nga korero me nga ahuatanga e huna ana i a maatau.

2. He aha te tau-marama?

Ko te tau-marama te tawhiti e haere ana te marama i te tau kotahi, e rite ana ki te 5.88 trillion maero (9.46 trillion kiromita).

3. He aha nga protostars?

Ko nga Protostars he papatipu mato o te puehu me te hau i te timatanga o te hanganga whetu. I te mutunga ka tipu, ka whanake hei whetu tino hanga.

4. He aha te pokapū galactic?

Ko te pokapū galactic e tohu ana ki te rohe pokapū o te tupuni, he maha nga ahuatanga o nga mahi kaha, penei i te hanganga whetu me te waahi o te poka pango nui.

5. He aha nga kaitoro arorangi e ako ana i te pokapū o te Milky Way?

Ma te ako i te pokapū o te Milky Way ka taea e koe te whakaatu i nga whakaaro nui mo te hanganga o nga whetu, te tohatoha o nga huinga whetu, me nga tukanga e puta ana i nga taiao tino nui.