Te Tirotiro i te Hurorirori: Nga Whakakitenga Hou mai i te Waaru Mokowhiti a James Webb

Ko James Webb Space Telescope kua hopukina he ahua whakamiharo e whakaatu ana i te tirohanga ki roto i te pokapu o to tatou wheturangi Milky Way. E ai ki a NASA, ko tenei whakaahua e whakaatu ana i a Sagittarius C, he rohe hanga whetu kei te tata ki te 300 tau marama mai i Sagittarius A, te kohao pango tino nui o te Milky Way. He aha te mea whakamiharo o tenei ahua ko te whakaatu i nga ahuatanga me nga korero kaore ano kia kitea i mua, na te kaha o te karu Webb.

I roto i tenei ahua, tata ki te 500,000 nga whetu e kitea ana, me tetahi whetu e tahae ana i te rama. Ko tetahi whetu whetu, e mohiotia ana ko te protostar, kua aro ki nga kaitoro arorangi. He nui tenei whetū irirangi, neke atu i te 30 whakarea te taumaha o to tatou ra. Ko te ahua ano e whakaatu ana i te kahui o nga whetu irirangi e whakaputa ana i nga rerenga kanapa, he rite ki te ahi ahi, kei te turanga o te kapua pouri-pouri-pouri. E karapotia ana enei wheturangi e nga kapua karekau, kua aukumehia, e pa ana ki te hau a tawhio noa me o ratou hau kaha, jet, me te hihi.

Ko tetahi atu kitenga nui i roto i tenei ahua ko te waahi kaore e kitea o te hau hauwai katote. Ko tenei hau katote ka takai i te kapua matotoru o te puehu, ka hanga i nga hanganga whakahihiri e rite ana ki te ngira e kitea ana he pohehe i nga huarahi rereke. Ko Samuel Crowe, te kaitirotiro matua o te roopu mataki, e whakaaro ana ki te ruku hohonu ki te ako i enei hanganga mo te rangahau a meake nei.

Ma te mataki i tenei rohe o te waahi, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki nga tikanga o te hanga whetu. Ko te pokapū galactic o te Milky Way he taiao tino nui e taea ai e nga kaitirotiro whetu te whakamatautau me te whakamahine i nga ariā o naianei mo te hanganga whetu. Ka whakaratohia e te James Webb Space Telescope nga korero o mua mo te whanautanga me te whanaketanga o nga whetu, he whai waahi ahurei ki te wetewete i nga korero taketake o to tatou ao.

FAQ:

P: He aha te protostar?

A: Ko te whetū whetū he rangatahi, he whetū e whanake ana i te tīmatanga o tōna hanganga.

P: He aha nga rerenga i roto i te hanga whetu?

A: Ko nga rerenga he rerenga kaha o te hau me te puehu i tukuna e nga whetu rangatahi. Ka whai waahi nui ratou ki te hanga i te taiao a tawhio noa, ka pa ki te hanganga o nga whetu hou.

P: He aha te hau hauwai katote?

A: Ko te hauwai hauwai katote e pa ana ki nga ngota hauwai kua ngaro nga irahiko me te utu. Ko te noho o te hau katote e hono ana ki nga rohe o te hanga whetu hohe.

P: E hia te tawhiti o te pokapū galactic mai i te whenua?

A: Ko te pokapu galactic e tirohia ana e te James Webb Space Telescope he tata ki te 25,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua.

Rauemi:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Te tari arorangi o te Whare Wananga o Virginia: https://astronomy.as.virginia.edu/