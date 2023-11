Nga Maramatanga Hou mo nga Galaxies Taiohi: Te Tipu Nga mamae i te Ao

By

Mai i tana whakarewatanga i te tau 2021, kei te huri te James Webb Space Telescope i to maatau maaramatanga mo te ao tuatahi. Ko ana tirohanga whakahirahira, tae atu ki nga tirohanga o nga tupuni tuatahi o te ao, kua hurahia nga mea ngaro o te takenga mai o te ao. Teie râ, ua haamaramarama mai te mau maimiraa i mairi a‘enei i te tahi atu huru faahiahia o te taurearearaa o te ao nui: te “taurearea” o te mau taurearea.

I tirotirohia e te roopu kaitirotiro arorangi, e Ahorangi Allison Strom mai i te Whare Wananga o Northwestern, nga tupuni i hanga tata ki te 2-3 piriona tau i muri mai i te Big Bang. Ko enei tupuni rangatahi, he rite ki o ratau hoa tangata, i whakaatu etahi ahuatanga o te pakeketanga me te tere o te tipu. I whakamahia e nga kairangahau nga raraunga i riro mai i te James Webb Space Telescope ki te ako i te "DNA matū" o nga tupuni 23, ka hangaia he pikitia hiato o o raatau ahuatanga taiohi.

Ko te mea whakamiharo, kare enei tupuni e rite ana ki nga tupuni e kitea nei i enei ra. E ai ki a Takuta Gwen Rudie, he kaiarahi-tahi rangahau mai i Carnegie Observatories, ko enei tupuni ka pa ki nga tikanga tino nui i tenei waa e whakatau ana i o raatau ahuatanga a meake nei. Ma te mohio ki enei mahinga ka whai matauranga nui ki te kukuwhatanga o nga tupuni.

Ko tetahi mea whakamiharo ko te tino teitei ake o te pāmahana o nga rohe hanga whetu, e mohiotia ana ko nga whare whakatipu whetu, i roto i nga tupuni rangatahi. Ko te hau i roto i enei rohe i tae ki te mahana ki te 24,000 nekehanga Fahrenheit, he wera rawa atu i te kitea i roto i nga tupuni o naianei. Ko tenei rereketanga e tohu ana he rereke nga whetu me te hau kei roto i nga tupuni taiohi.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau te noho mai o nga huānga e waru i roto i enei tupuni: hauwai, helium, hāora, hauota, whanariki, argon, nickel, me te silicon. Ko te hāora, inaa, he mea nui mo te whai i te hitori o te tipu o enei tupuni. I tua atu, he mea miharo te kitenga o te nickel kanapa i te mea kaore i te tino marama kia kitea i roto i nga tupuni tata. Ko tenei kitenga ohorere e tohu ana i nga ahuatanga ahurei o nga whetu nui e kawe ana i te whakamarama o te hau.

Ahakoa e aro ana te rangahau ki enei huānga e waru, e whakaae ana nga kairangahau te ahua o etahi atu huānga kei roto i nga tupuni rangatahi, ahakoa kaore ano kia kitea. Ko enei mea taumaha e whakaatu ana i te maha o nga whetu i hanga i nga wa o mua me te tere o te hanganga.

Ko nga kitenga mai i te Tirohanga CECILIA a James Webb Space Telescope, e ruku ana ki te matū o nga tupuni tawhiti, he maaramatanga nui ki nga waahanga whakahiato o te kukuwhatanga tupuni. Ko tenei rangahau, i whakatapua ki te maharatanga o te kaitirotiro arorangi whai mana a Cecilia Payne-Gaposchkin, he tohu tino nui i roto i to maatau kaha ki te tirotiro i nga tupuni i roto i nga korero motuhake.

I a tatou e haere tonu ana ki te torotoro i te ao me te James Webb Space Telescope, kei te kite tatou i te whanautanga me te tipu o nga tupuni. Ko enei tupuni rangatahi, me o raatau ahuatanga ahurei me o raatau whanaketanga tere, e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga o te kukuwhatanga o te ao.

FAQ

1. He aha te James Webb Space Telescope?

Ko te James Webb Space Telescope he kaitirotiro mokowhiti kaha i whakarewahia i te tau 2021. He mea hoahoa ki te torotoro i te hanganga o nga whetu, nga tupuni, me nga punaha aorangi, me te whakarato i nga tirohanga hohonu ki te ao tuatahi.

2. He aha nga tupuni taiohi?

Ko nga tupuni rangatahi he tupuni i hanga tata ki te 2-3 piriona tau i muri mai i te Big Bang. Ka whakaatuhia e ratou nga ahuatanga o te pakeketanga me te tipu tere rite ki nga taiohi tangata.

3. He aha nga rangahau a nga kairangahau?

I whakamahia e nga kairangahau nga raraunga a James Webb Space Telescope ki te tarai i te "DNA matū" o nga tupuni taiohi 23. Ko ta raatau rangahau i whai kia mohio ki nga ahuatanga ahurei me nga tukanga e pa ana ki enei tupuni i roto i o raatau tau.

4. He aha nga tino kitenga?

I kitea e te rangahau he wera ake nga rohe hanga whetu o nga tupuni rangatahi ka whakaritea ki nga tupuni o naianei. I kitea ano e nga kairangahau te noho mai o nga mea ahurei penei i te nickel, e whiti ana i roto i enei tupuni.

5. He aha te take i whai hua ai enei kitenga?

Ma te mohio ki nga ahuatanga me te kukuwhatanga o nga tupuni rangatahi e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te tukanga nui ake o te hanga me te whanaketanga o te tupuni. Ka awhina ia tatou ki te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki te whanautanga me te tipu o nga tupuni i te ao tuatahi.