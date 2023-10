Ka kitea e Webb Space Telescope te Rere Reretere Reretere Nui i roto i te Huringa Hupita

By

Ko James Webb Space Telescope a NASA he kitenga whakaihiihi i roto i te hau o Jupiter—he rere tere tere kei runga ake i te equator o te ao, neke atu i te 3,000 maero te whanui. Ko tenei ahuatanga hou e whakaatu ana i nga maaramatanga nui ki nga taunekeneke i waenga i nga paparanga o te hau porearea o Jupiter me te whakaatu i nga kaha ahurei o te karu Webb.

I arahina e Ricardo Hueso o te Whare Wananga o te Whenua Basque i Bilbao, Spain, i whakamahia e te roopu rangahau nga raraunga mai i te Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), i mauhia i te marama o Hurae 2022. Ko Pater mai i te Whare Wananga o California, Berkeley, me Thierry Fouchet mai i te Observatory of Paris, i whai ki te hopu whakaahua o Jupiter i nga wa 10 haora, kotahi ra Jupiter ranei, ma te whakamahi i nga whiriwhiringa rereke hei kite i nga huringa o nga ahuatanga iti i nga momo teitei o te ao. huru.

Ko nga whakaahua taumira teitei i riro mai i Webb i miharo nga kairangahau, e whakaatu ana i nga ahuatanga maamaa i kitea i mua he kohu kohu. Ma te whai i enei ahuatanga i te taha o te hurihanga tere a Jupiter, i pai ake te mohio o te roopu ki te ahua hihiri o te hau o te ao. Ina koa, i taea e ratou te tautuhi i nga kutikuti hau, i nga rohe ranei e rereke ana te tere o te hau ki te teitei, ki te tawhiti ranei, me te whai i te awa rererangi tere.

He maha nga paparanga o te hau o Jupiter, a, na te kaha o te hanga whakaahua ahurei a Webb i taea e nga kaiputaiao te tātari i nga teitei rereke me te wehe i te awa rererangi. Ko tenei kitenga e tuku ana i nga korero nui e pa ana ki te hihiri o te hau o Jupiter, a, he tohu mo te kaha o te tirohanga a James Webb Space Telescope.

