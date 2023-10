Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te awa rererangi tere-tere i runga i a Jupiter

Ko nga kaiputaiao e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope me te NASA's Hubble Space Telescope kua kitea he kitenga whenua i runga i te aorangi nui a Jupiter. He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Astronomy e whakaatu ana i te tohu o te rerenga rerenga tere tere i te stratosphere raro o Jupiter. Ko tenei awa rererangi, kei te tata ki te equator, neke atu i te 3,000 maero, ka eke ki te tere hau o te 320 maero ia haora. Hei whakatau i tenei, he rua te tere o enei hau i era i kitea i roto i te awhiowhio Wāhanga 5 i runga i te whenua.

Ko te whakakitenga mai o tenei awa rererangi tere-tere kua miharo nga kairangahau. I mua i kiia he kohu me te kore e tino marama ana, na te James Webb Space Telescope i whakaatu i te maramatanga o mua, e taea ai e nga kaiputaiao te whai i nga ahuatanga o tenei ahuatanga rangipouri i te wa e huri tere ana a Jupiter.

Ko Jupiter, te hoa tata nui o Papa, e whakaatu ana i te hau paparanga rite tonu ki to tatou aorangi, ahakoa he rereke te ahua o te hanganga me te ahua o te huarere. Ko nga miihana me nga tirohanga o mua kua whai ki te wetewete i te hihiko o te rangi o Jupiter, tae atu ki te Whero Nui rongonui me nga kapua e mau ana i te haukini.

Ko te mea e wehe ke ai te Telescope mokowhiti a James Webb ko tona kaha ki te torotoro i nga paparanga teitei o te hau o Jupiter, kei waenganui i te 15 ki te 30 maero i runga ake i te uhi kapua o te ao. Kua hurahia e tenei tirohanga ahurei nga korero maamaa me te whakarato i nga tirohanga hou mo nga mowhiti, nga amiorangi, me te hau o te tangata nui hau.

Ko te kitenga o te awa rererangi tere-tere i taea ma te mahi tahi i waenga i te James Webb Space Telescope me te Hubble Space Telescope. Ahakoa i aro te mua ki nga ahuatanga kapua iti ake, ka ruku hohonu te mea whakamutunga ki nga punaha tupuhi equatorial. Na roto i te whakakotahi i o raatau kitenga, ka maarama nga kaiputaiao ki te hihiko o te hau o Jupiter me te hanganga toru-ahu o nga kapua tupuhi.

Ko te whakatairite o enei karu atea nui e rua ka awhina i te maarama ki te huri o te tere o te hau i runga i a Jupiter ki te teitei me te whakaputa kutikuti hau. Ko nga kaiputaiao i uru ki roto i te rangahau ka tino rerekee te kaha o tenei awa jet katahi ano ka kitea i roto i nga tau e whai ake nei, tera pea ka maarama ake te ahua o te tauira stratospheric a Jupiter.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i to maatau mohiotanga ki te hihiko o te hau o Jupiter me te whakaatu i nga kaha whakamiharo o te James Webb Space Telescope ki te wetewete i nga mea ngaro o nga tinana tiretiera whakamataku o to tatou punaha solar.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te James Webb Space Telescope?



A: Ko te James Webb Space Telescope he kaitirotiro mokowhiti nui, kua whakaritea kia whakarewahia i te mutunga o te tau 2021. I hangaia hei ako i te ao i roto i te rama infrared me te whakarato i nga tirohanga kaore ano i kitea mo nga mea o te rangi me nga ahuatanga.

P: He aha te kaupapa o te rangahau tata nei mo Jupiter?



A: I whakamahia e te rangahau tata nei i te James Webb Space Telescope me te NASA's Hubble Space Telescope ki te tautuhi me te ako i tetahi awa rererangi tere-tere i te stratosphere o raro o Jupiter.

P: He aha te mea ahurei tenei kitenga?



A: He mea whakamiharo te kitenga o te awa rererangi tere-tere i runga i a Jupiter na te mea kaore i kitea i mua me te whakarato i nga korero nui mo te hau porearea o Jupiter.

P: He pehea te tere o nga hau i roto i te awa rererangi tere?



A: Ko nga hau i roto i te awa rererangi tere-tere i runga i a Jupiter ka tae ki te 320 maero ia haora, e rua te tere atu i era i kitea i roto i te awhiowhio Wāhanga 5 i runga i te whenua.

P: I pehea te whai waahi a James Webb Space Telescope me Hubble Space Telescope ki te rangahau?



A: Ko James Webb Space Telescope i aro ki nga ahuatanga kapua iti ake, i te wa i tirohia e te Hubble Space Telescope nga punaha tupuhi equatorial i runga i a Jupiter. Na roto i te whakakotahi i o raatau kitenga, ka maarama nga kaiputaiao ki te hihiko o te hau o Jupiter.