Nga kitenga hou i runga i te Exoplanet WASP-107b I hurahia e James Webb Space Telescope

Ko te James Webb Space Telescope (JWST) i hanga i nga tirohanga whakamohiotanga o te aorangi e kiia nei ko WASP-107b, e whakaatu ana i nga tino mohiotanga mo te hanganga o te hau me nga tauira huarere. Kei te tata ki te 200 tau marama te tawhiti, WASP-107b he aorangi motuhake e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei e whakawero ana i to maatau mohiotanga ki te hanga aorangi.

I te wa o nga tirohanga, i kitea e JWST te noho mai o te kohu wai me te whanariki whanariki ki te hau o te ao. Heoi, ko te mea tino whakamihi i kitea i roto i te ahua o nga kapua i tito mai i te hiako hauhā, ka kitea i te onepu i runga i te whenua. Ko tenei kitenga whakamiharo e whakaatu ana i runga i te WASP-107b, "ka ua te onepu." He ahuatanga e maumahara ana ki te hurihanga wai o Papatūānuku, ko te matūriki hauhā o te silicon dioxide ka whakapohonu ake ki roto i te kōhauhau, ka piki, ka mutu ka heke te ua na te kawe poutū.

Ko Leen Decin, he kairangahau i te Institute of Astronomy i KU Leuven i Belgium, i whakapuaki i te harikoa mo tenei huanga pakaruhanga whenua, e kii ana koinei te wa tuatahi i kitea ai nga momo momo kapua i roto i te hau o te aorangi. No tata nei nga kitenga rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka puiao rongonui a Nature hei waahanga o te rangahau matawhānui a JWST mo nga hau o waho. Ko te Tirohanga Whakatau-iti i runga i te Mid-Infrared Instrument (MIRI) he mea nui ki te tango i nga raraunga e hiahiatia ana hei tātari.

He aha ake te wehewehe i te WASP-107b ko tona rahi me te hanganga rereke. Ahakoa he rite te ahua ki a Hupita, he 30 noa iho tona papatipu i to Papa, e kiia ana he super-Neptune. Ka huri haere i tana whetu matua i raro iho i te ono nga ra, ka tino makariri ake i era atu aorangi me te whanariki whanariki i roto i te hau. Ki te miharo o nga kairangahau, i puta ohorere mai te whanariki hauhā, e whakahē ana i nga tauira o naianei e tohu ana i te korenga i te iti o te mahana.

Ko te ahua rereke o te ao, e kiia ana he "puffy," ka puta mai i te pupuri i te kopaki tuatahi o te hauwai me te helium. Ko te ahua o tenei envelopu kua memeha i te roanga o te waa, i te mea ko te tau o WASP-107, te whetu matua o te ao. Heoi, na te puhoi o te horo i te ao, he rite ki te hiku o te aorangi, na te mea he kaupapa whakahirahira mo te ako me te maarama ki te kukuwhatanga aorangi.

Ko Mercedes Lopez-Morales o te Center for Astrophysics, kaore nei i uru tika ki te rangahau, i whakapumauhia e enei kitenga he waahi whenua me te whakawhānui ake i to maatau mohio ki te whakaahua matū i roto i nga hau o te aorangi. Ko te kitenga o te hauhā o te silicon dioxide i roto i te hau o WASP-107b e whakaatu ana ka taea hoki te puta mai o nga mahi noa i runga i te whenua i tua atu o to tatou punaha solar.

Ko tenei torotoro whakamiharo o WASP-107b me etahi atu exoplanets e whakaatu ana i te tipu haere tonu o to maatau mohiotanga ki nga punaha aorangi. Ma te ako i nga aorangi kanorau e whakawero ana i o tatou whakaaro, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whakakotahi i te maaramatanga matawhānui mo te hanganga aorangi me te kukuwhatanga puta noa i te tupuni me tua atu.

FAQ:

P: He aha ta James Webb Space Telescope i kitea mo te exoplanet WASP-107b?

A: I kitea e te telescope te noho o te kohu wai, te sulfur dioxide, me nga kapua o te silicon dioxide i runga i te WASP-107b, e tohu ana ka ua te onepu ki runga i te ao.

Q: He aha te WASP-107b i whakaarohia he rereke?

A: Ko te rahi o te WASP-107b, te hanganga, me te mahana makariri ake i whakaritea ki etahi atu exoplanets me te whanariki hauhauora ka tino kitea. Ko tona ahua motuhake, e kiia ana he "puffy," ka hua mai i te pupuritanga o te kopaki tuatahi o te hauwai me te helium.

P: He aha te hiranga o te kitenga o te hauhautanga hika i roto i te hau o WASP-107b?

A: Ko te noho mai o te hauhā hauhā e whakaatu ana i ngā tukanga whakaahua matū e rite ana ki ērā i runga i te whenua, e whakaatu ana ehara enei tukanga i te herea ki to tatou punaha solar.

P: He aha te kaupapa o te ako i nga aorangi penei i te WASP-107b?

A: Ma te tuhura i nga kanorau exoplanets ka taea e nga kaiputaiao te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te hanganga aorangi me te kukuwhatanga i roto i to tatou tupuni me tua atu. Ma te whakahiato i te panga o te hanganga aorangi, ka taea e tatou te whiwhi pikitia whanui ake mo to tatou waahi i te ao.