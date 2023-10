Nga Maramatanga Hou ki Mars: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Roopu o te Ao Whero

I roto i tetahi kitenga tino nui, ko nga ngaru rū i puta mai i te paheketanga o te meteorite ki Mars kua hoatu ki nga kaiputaiao he tirohanga hou mo nga mahi o roto o te Whero Whero. Ko te InSight Lander a Nasa i kohia nga raraunga i puta ki te arotakenga nui o te hanganga o roto o Mars. Kua hurahia e enei korero ruri whenua tetahi paparanga toka whakarewa i mua ake nei e karapoti ana i te uho konganuku wai kiato.

Ko nga raraunga rui e whakaatu ana i te whenua huna o te toka whakarewa e karapoti ana i te uho o Mars. I mua i tenei whakakitenga, i kite noa nga kaiputaiao i nga ngaru rū e peke ana i te tihi o te uho, e kore e uru ki roto. Ko te whanonga o enei ngaru i tohu i te noho mai o tetahi paparanga silicate rewa, tata ki te 90 maero te matotoru, kei raro o te koroka—te paparanga toka kei waenganui i te kirinuku o Mars me tona matua. Ko tenei kitenga whakamiharo e tohu ana ko Mars, kaore i rite ki te whenua, he paparanga whakarewa e karapoti ana i tona matua.

I tua atu, i tatauria ano e nga kairangahau te rahi o te uho o Mars, ka kitea he 30% te iti ake o te rōrahi i te mea i whakatauhia i mua. Me te diameter o te 2,080 maero, ko te matua he rino me te nickel, me nga mea mama penei i te whanariki, te hāora, te waro, me te hauwai. Heoi, he iti ake te wahanga o enei huānga mama i roto i te titonga o te matua i nga whakatau tata o mua, ko te 9-15% anake te taumaha.

Ko te paanga o te meteorite i puta ai tenei pakaruhanga ru i te rohe teitei o Mars e kiia nei ko Tempe Terra i te Mahuru 18, 2021. Ahakoa te waahi o te paanga ki tera taha o Mars mai i te turanga o InSight i Elysium Planitia, ka puta he ru 4.2 te rahi, ka mahue. kei muri i tetahi rua e 425 putu te whanui. He mea nui tenei huihuinga ki te tuku ngaru ru i roto i te hohonutanga o te aorangi, i taea ai e nga kaiputaiao te mohio ki nga kaupapa o Mars.

Ko te misioni InSight, ahakoa kua retihia e Nasa i te 2022 i muri i nga tau e wha o te mahi, kei te haere tonu ki te waiho i tetahi taonga pumau. Ko ana rekoata nui o te ruri kua nui te matauranga mo nga mahi uaua me te maha o nga ahuatanga e hanga ana i a Mars. Ko te wetewete haere tonu o enei raraunga e oati ana ki te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga o roto o te Whero Whero.

FAQ:

P: He aha nga ngaru ru i te paanga meteorite ki Mars i whakaatu?

A: I hurahia e enei ngaru rū he paparanga toka rewa e karapoti ana i te uho konganuku wai kiato me te kiko o Mars.

P: I pehea te tatau a nga kaiputaiao i te rahi o te matua o Mars?

A: I tatauria ano e nga kaiputaiao te rahi o te matua o Mars, ka kitea he 30% te iti ake o te rōrahi i nga whakatau tata o mua, me te diameter o te 2,080 maero.

Q: He aha te hanganga o te matua o Mars?

A: Ko te matua o Mars ko te rino me te nickel, me nga mea mama penei i te whanariki, te hāora, te waro, me te hauwai.

Q: Kia pehea te roa o te mahi a te InSight mission?

A: Ko te misioni InSight i whakahaerehia mo nga tau e wha i mua i tana reti e Nasa i te tau 2022.

P: He aha te rohe o Mars i puta ai te paanga meteorite?

A: I puta te paanga meteorite ki te rohe teitei o Mars e kiia nei ko Tempe Terra.

P: I pehea te tuku a te meteorite i nga ngaru rū ki roto o Mars?

A: I puta te wiriwiri 4.2 te rahi, ka waiho he rua, i uru ai nga ngaru rū ki roto hohonu o Mars, tae atu ki tona matua.