Te Whakanuia o To Tatou Maramatanga ki nga Moana o Papa: Te Hiranga o te Mataki i te Moana ki te Tonga

Ko te Moana ki te Tonga, me ona ahuatanga ahurei me ona mahi i roto i te punaha ahuarangi o te Ao, me kaha ake te tirotiro me te inenga kia pai ake ai te maarama ki tona paanga. Ahakoa he rite te ahua o Venus me te Ao i runga i te rahi me te tawhiti mai i te ra, na te kore o te moana i runga i a Venus ka wehe he taiao kino. I runga i te whenua, ka whai waahi nui nga moana ki te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi ma te tango me te penapena i te 90% o te wera ka mauhia e te huringa o te rangi.

Ahakoa te ahu whakamua o te hangarau amiorangi me te whaihanga rorohiko kua homai he matauranga nui ki a tatou mo nga moana o te Ao, me tika tonu te titiro tika kia kitea nga kitenga ohorere me te mohiotanga matawhānui. Otirā, ko te Moana ki te Tonga te tūhonohono o ngā moana katoa me te whakaatu i ngā āhuatanga motuhake pēnei i te hukapapa moana o Antarctica me te Antarctic Circumpolar Current.

Ko te hekenga o te hukapapa moana o Antarctica he awangawanga mo nga kaiputaiao o te rangi na te maha o ana mahi, tae atu ki te whakaata i te kaha o te ra, te whakaha i te moana hohonu, me te noho hei kainga mo nga koiora polar. I tua atu, ko te Antarctic Circumpolar Current he wiriwira nui e peia ana e te hau, e whai waahi ana ki te rere katoa o te kaha puta noa i te moana.

Ko nga mahi ki te tirotiro me te ine i te Moana-a-Kiwa me te Antarctica ka pa ki nga wero na te ahua tawhiti me te utu nui o te rohe. Heoi ano, e mohio ana nga kairangahau i te tere o te ohorere o te rangi, kua huihui ratou ki te poipoi i te mahi tahi, ki te tiritiri korero, ki te whakawhanake huarahi hou ki te ako i tenei taiao. Ko nga hangarau hou, penei i nga waka rererangi motuhake e aro turuki ana i te pāmahana me te tote, kei te horahia ki te aro turuki me te mohio ki nga ahuatanga rereke.

He mea nui nga tirohanga tika mo te whakaiti i nga koretake me te whai i nga huringa tere e puta ana ki te Moana-nui-a-Kiwa. Ma te whakangao moni ki te mataki me te ine i tenei rohe tino nui, ka taea e tatou te whai matauranga nui ki te punaha ahuarangi o te Ao, te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi, me te whakatau i nga whakatau.

Rauemi:

– Tuhinga: “Ko te mahi a te Moana ki te Tonga mo te ahuarangi me tana kupu whakaari mo te huringa o te rangi a meake nei”, na Andrew Lenton, Tim Tamblin, me Petra Heil

– Puna Whakaahua: Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA