Ko nga Akoranga Hou e kii ana i te Matapihi Iti o te whai waahi ki te whakaora i te rau tio rewa o Greenland

Na te rangahau tata nei i homai he kanapa o te tumanako ki te whawhai ki te huringa o te rangi. I te piki haere tonu o te mahana o te ao, ka rewa nga papa hukapapa e kapi ana i a Greenland me te Arctic i te tere ohorere. Heoi, e whakapono ana nga kairangahau he iti noa te waahi ka taea e tatou te huri i nga mea me te whakaora i te papa hukapapa rewa e kapi ana i a Greenland.

Kei te tino awangawanga te rau hukapapa o Greenland na tona kaha ki te hiki ake i te taumata o te moana ma te 20 putu maata mena ka rewa katoa. Ka pa he kino ki nga rohe takutai huri noa i te ao. Ahakoa karekau te rangahau e tuku otinga hei aukati katoa i te rewanga, e kii ana ko te mahi i roto i te paepae pāmahana motuhake ka awhina i etahi o nga paanga o te huringa o te rangi.

Ko nga whakatupato o mua kua tohu ko te rau hukapapa o Greenland kei te tupono ki te rewa mena ka nui ake te mahana o te ao ki te 3.6 Fahrenheit, ki te 2 Celsius ranei i runga ake i nga taumata o mua i te ahumahi. I tenei wa, kua eke kee tatou i te mahana o te 2 Fahrenheit, 1.1 Celsius ranei. Heoi, ko tenei rangahau hou e kii ana ka nui ake te waatea ki te penapena i te pepa tio.

E ai ki nga rangahau, ko te rau hukapapa o Greenland he kaha ake i nga whakaaro o mua. Ahakoa kei te noho tonu te tupono o te tiango korekore i roto i nga mano tau e whai ake nei mena ka eke te pāmahana ki te paepae 2 Celsius, karekau pea te pikinga iti o te pāmahana e paheke katoa. Mena ka taea te whakaheke i te pāmahana i roto i tetahi waa, ka whai waahi ki te whakatika i te pakaru me te whakaora i te pepa tio.

Ko te arotahi kia kaua ko te whakarewatanga o naianei engari ko te aukati i te rewa ano a muri ake nei. Ko te rewanga e kite nei tatou i naianei i nekehia i nga mano tau ki muri, a ko te whakarewatanga kei te heke mai ka whakawhirinaki ki to tatou kaha ki te pupuri i nga mahana o te ao ki raro i te paepae 2 Celsius.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te marama o te tumanako ki te whawhai ki te huringa o te rangi. Ma te mahi i roto i te waahi iti o te waahi, ka taea e tatou te whakaiti i nga paanga o te whakarewatanga o nga papa hukapapa me te tiaki i nga rohe takutai whakaraerae mai i te pikinga o te moana.

Rauemi:

– NASA

– Ko nga rangahau i whakahaerehia e [kairangahau/whakahaere]

– Nga Ture Whakamahi me te Panui Matatapu.