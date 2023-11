He Tauira Hou te whakamahi AI hei Tiaki i nga Kaipuke mai i nga Ngaru Rogue

Kua whakawhanakehia e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Copenhagen me Te Whare Wananga o Wikitoria tetahi tauira mohio hangai (AI) hei matapae i nga ngaru nauhea me te whakarei ake i te haumaru mo nga waka moana tuwhera. Ahakoa i whakakorehia nga ngaru nauhea he korero pakiwaitara, na te whakaae a te hapori putaiao no na tata nei i kaha te torotoro haere ki o raatau take me o raatau ahuatanga. I whakamahia e te roopu rangahau te keri raraunga me nga tikanga ako miihini ka taea te whakamaori ki te tarai i te neke atu i te 1 piriona ngaru, me te aro ki te tautuhi i nga take e pa ana ki te hanganga o enei behemoth ohorere.

I whakamahia e te rangahau Ko te Free Ocean Wave Dataset (FOWD), he pukapuka ngaru matawhānui i whakauru i nga raraunga mai i nga paanui kei roto i nga waahi rereke 158 puta noa i nga takutai o Amerika me nga rohe o tawahi. Mai i te huingararaunga nui, e 1.5 piriona ngaru, neke atu i te 100,000 i tohuhia he ngaru nauhea i runga i nga paearu kua whakaritea. Ma te whakamahi i tenei huingararaunga ngaru, i whakangungua he kupenga AI ki te tango i te wharite pangarau e mau ana i nga taurangi whakakotahi e whai waahi ana ki te hanga ngaru nauhea. Katahi ka whakamaarama whanuitia tenei wharitenga i roto i te horopaki o te ariā ngaru o naianei, ka puta mai he tauira e kaha ana ki te whakaputa i te whanonga ngaru nauhea e mohiotia ana me te matapae hoki i nga ahuatanga o te heke mai.

Ko te hiranga o tenei rangahau ko tona kaha ki te huri i te umanga kaipuke ma te whakaiti i nga tupono e pa ana ki nga ngaru nauhea. Ko te tauira hou i hangaia ka taea e nga kamupene kaipuke te whai matauranga whai kiko mo te tupono ka pa ki nga ngaru kino kino i nga huarahi kua whakaritea. Ma te whakamahi i te algorithm i whakawhanakehia e te roopu rangahau, ka taea e nga kamupene kaipuke te mahi i nga aromatawai morearea tika me te whakatau whakatau ki te whakarereke i o raatau huarahi.

Kua tukuna e nga kairangahau te algorithm me a raatau rangahau whanui kia waatea ki te marea, ma te uru atu ki nga taputapu e whakarei ake ana i te haumaru moana. I roto i te wa e huri haere tonu ai nga hangarau hou ki te huri i nga umanga, ko te whakauru o AI me te ako miihini ki tenei rohe e whakaatu ana i nga huarahi nui hei tiaki i nga kaipuke mai i nga ahuatanga taiao ohorere.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga ngaru nauhea?

A: Ko nga ngaru nauhea he ngaru moana tuwhera e tata ana ki te rua te rahi o nga ngaru huri noa, e mohiotia ana mo te kore matapae.

P: I pehea te tautuhi a nga kairangahau i nga ngaru nauhea?

A: I whakamahia e te roopu rangahau te Free Ocean Wave Dataset (FOWD), nana i whakarato nga raraunga ngaru mai i nga poti i nga waahi rereke. I runga i nga paearu motuhake, neke atu i te 100,000 nga ngaru i tohuhia he ngaru nauhea i roto i te huingararaunga.

P: I pehea te awhina a AI ki te rangahau?

A: I whakamahia nga hangarau mohio me nga tikanga ako miihini ki te tarai i nga huinga raraunga nui me te tautuhi i nga taurangi e pa ana ki te hanga ngaru nauhea. Ko tenei huarahi i peia e te raraunga i taea ai te hanga tauira matapae.

Q: He aha nga painga pea mo te ahumahi kaipuke?

A: Ko te tauira AI i whakawhanakehia ma tenei rangahau e tuku ana i nga kamupene kaipuke te kaha ki te aromatawai i nga tupono e pa ana ki nga ngaru nauhea i runga i o raatau huarahi kua whakaritea. Ma tenei mohiotanga ka taea te whakarereke i nga huarahi, te whakanui ake i te haumaru o nga waka moana tuwhera.

P: Kei te waatea te tauira ki te marea?

A: Ae, kua tukuna e te roopu rangahau te algorithm, nga kitenga rangahau, me nga raraunga huarere me nga ngaru ki te marea. Ma tenei tuwhera ka taea te uru atu ki nga taputapu e whakatairanga ana i te haumaru moana.