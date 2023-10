Te Whakatika me te Hinga o te Malvinoxhosan Bioregion i Awherika ki te Tonga

He rangahau tata nei i tapaina ko "Te Rise me te Hinga o te Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion i Awherika ki te Tonga: Nga taunakitanga mo te Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," i whakaputaina i roto i te Earth-Science Reviews, e tirotiro ana i te ngaro o nga kararehe o te moana i te wa o te Early- Waenga Devonian Waenga. Ko te ahua o tenei waa he mahana ake te rangi me te teitei o te moana, me te whenua nui e kiia nei ko Gondwana kei te taha o te Pou o te Tonga.

Ko nga kairangahau, i aratakina e Takuta Cameron Penn-Clarke, i kohia me te wetewete i te nui o nga raraunga parapara kia mohio ai ki te takenga mai me te ngaro o te Malvinoxhosan biota, he roopu kararehe o te moana e tipu ana i roto i nga wai makariri me nga momo maataitai. Na roto i nga tikanga tātari raraunga matatau, i tautuhia e ratou etahi paparanga motuhake o te toka tawhito, e whakaatu ana i te heke o te maha o nga momo kararehe moana i roto i te waa.

I kitea e te rangahau ko te paheketanga o te koiora o Malvinoxhosan i hono ki nga huringa o te taumata o te moana me te rangi. I te whakamahanatanga o te rangi, ka ngaro nga kararehe o te moana Malvinoxhosan motuhake, wai makariri, ka whakakapia e etahi atu momo whanui i urutau ki nga wai mahana. Ko te hurihanga o te taumata o te moana i whakararu i nga arai o te moana, ka rere nga wai mahana mai i nga rohe tata atu ki te equator, ka ahu atu ki te nohonga o nga momo wai mahana.

Na te ngaronga o te koiora o Malvinoxhosan i hinga ai nga rauwiringa kaiao polar, kaore ano te kanorau koiora i hoki mai. E ai ki te rangahau ko nga paanga o nga huringa o te taumata o te moana me te pāmahana te take matua i muri i tenei huihuinga mate. Kare tonu i te tino mohio mena kei te hono tenei huihuinga mate ki etahi atu i te wa o te timatanga-Waenganui o Devonian, i te mea kei te ngaro nga tohu reanga.

E whakaatu ana hoki te rangahau i te whakaraeraetanga o nga taiao polar me nga punaha rauwiringa kaiao ki nga huringa o te taumata o te moana me te pāmahana. Ma te mohio ki nga kaupapa ngaro o mua ka taea e koe te mohio ki nga raruraru kanorau koiora e pa ana ki a tatou i enei ra.

Rauemi:

– Nga Tirohanga Whenua-Putaiao (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595