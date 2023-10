Te Rangahau Hou mo te Hapara Hipi E whakaatu ana i nga hua tino pai

Ko nga rangahau i whakahaerea e Takuta Karen Mullins raua ko Takuta David Filan i UPMC Whitfield i Waterford kua whakanuia mo ana kitenga hou i roto i te waahi o te pokai hip. Ko te rangahau, i tukuna mai e te taote hip orthopedic Mr. Patrick Carton i te huihuinga rongoa hākinakina o te ao i te UK, i arotahi ki nga painga pai o te pokanga poka matua mo nga mate pukupuku tawhito.

I tirohia e te rangahau te paheketanga o te hope, he take miihini na te hanga o te wheua ki runga i te poi me nga waahanga turanga o te hononga hipoki. Ko tenei ahuatanga ka arahi ki nga roimata labral, te pakaru o te kaata, me te nui ake o te mate o te osteoarthritis. Ko te nuinga o nga wa ka pa ki nga turoro te pakari, te pao, me te wero i te mamae o te riu, tae atu ki te mamae tonu o te hope me te tuara o raro.

I whakaatuhia ano e te rangahau nga raru taapiri ka puta mai i te dysplasia hip, he papaku rawa te turanga o te hope. I roto i enei ahuatanga, ka hiahia pea nga turoro ki te whakakapi hipoki katoa, ki te osteotomy peri-acetabular ranei (PAO), e whai waahi ana ki te pakaru i te pelvis me te whakahou i te turanga hipoki.

Heoi ano, i kitea e te rangahau ko te maimoatanga haumanu a Mr. Patrick Carton i UPMC Whitfield he iti ake te whakaeke. Ko tenei tikanga ko te tango i te wheua raru me te whakatika i te kiko hononga i te wa e mau tonu ana te hip.

Ko nga hua o te ako, i tukuna e Dr. Karen Mullins i te hui a te British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) i Manchester, i whakaatu i te whai hua o tenei mahi. I muri i nga tau 10, 90% o nga turoro i mahi pokanga kaore i hiahiatia he whakakapi hipoki katoa, PAO ranei. I korero ano nga turoro i nga whakapainga nui o te mamae me nga mahi o ia ra, me te nui o te pai ki o raatau hua.

I whakanui a Mr. Carton i te hiranga o enei kitenga ki te tuku i nga turoro me nga kaitakaro ki nga momo rereke kore-kino ki nga pokanga hipoki nui. I whakamaramahia e ia ko nga tikanga tiaki hip kei te angitu ki te rongoa i nga momo mate o te hope, tae atu ki te mate rewharewha.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau mo te pokanga hipoki kua whakaatu i te painga pai o te pokanga poka matua ki te whakatika i nga whara o te hope. Ko nga kitenga e whakarato ana i tetahi huarahi pai ki nga tikanga whakaeke, penei i te whakakapi katoa o te hipoki, me te tuku i nga turoro ki te whakapai ake i te mamae me nga hua mahi.

Rauemi:

– Dr Karen Mullins, Dr David Filan, Mr Patrick Carton