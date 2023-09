Ka hopuhia e te Satellite te Maataki Wai Te Moana Nui i te takutai o California

Ko te mahi tahi i waenga i te NASA me te tari mokowhiti Wīwī, CNES, kua whakawhanake i te miihana amiorangi Surface Water and Ocean Topography (SWOT), e kaha ana ki te ine i nga ahuatanga o te moana, tae atu ki te El Niño, me nga korero kaore ano i mua. Ko te taputapu Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) o te amiorangi he kaha ki te ine i te teitei o te mata o te moana e tata ana ki nga takutai moana, e whakarato ana i nga korero nui mo nga kairangahau me nga matakite.

Ko El Niño, he ahuatanga o te rangi o ia wa, e tohuhia ana e te teitei o te moana me te mahana o te moana i te taha hauauru o Amerika. Ko nga wai mahana o te moana mai i te El Niño e whanake ana kei te neke whakateraki ma te taha rawhiti o nga takutai moana o te Moana-nui-a-Kiwa, e pahekoheko ana me te ngaru wera moana. Ko enei wai mahana kua awe i te whanaketanga o Hurricane Hilary.

Ko te tirohanga a te SWOT amiorangi mo nga teitei o te mata o te moana i te Tai Hauauru o Amerika i te marama o Akuhata e whakaatu ana i nga teitei teitei ake i te toharite o te whero me te karaka, e tohu ana i te wai mahana, me te teitei iti iho i te toharite o te puru me te matomato. Ka piki ake nga taumata o te moana ki nga waahi wai mahana, na te mea ka nui ake te wai ina mahana.

Ko nga inenga i mahia e te miihana amiorangi SWOT he tirohanga matawhānui mo nga moana o te ao me nga roto wai hou me nga awa. Ko nga raraunga i kohia e SWOT ka tino whai hua mo nga kairangahau me nga matakite ki te ako i te whanaketanga me te ahunga whakamua o nga ahuatanga penei i te El Niño. I te tirohanga o Hepetema, i tohuhia e te US National Oceanic and Atmospheric Administration he El Niño kaha mo te hotoke e haere mai ana, me te nui atu i te 70% tupono.

Ko te El Niño e pa ana ki te ngoikore o nga hau tauhokohoko equatorial, ka taea te kawe mai i nga ahuatanga makariri, makuku ki te US ki te hauauru me te tauraki ki nga whenua o te hauauru o te Moana-nui-a-Kiwa, penei i Indonesia me Ahitereiria.

Rauemi:



– NASA/Jet Propulsion Laboratory



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)