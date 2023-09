He iti ake nga waahi o te marama, he iti ake te wai huka i te whakaaro o mua

E ai ki nga rangahau hou, ko nga waahi makariri i runga i te marama, e kiia nei ko nga rohe whakamarumaru tuturu (PSRs), he iti ake i nga rua e noho ana ratou, a, he iti ake pea te pupuri i te huka tio i mua. Ko nga PSR e tino aro nui ana ki nga miihana tauranga mo te marama kei te heke mai, i te mea e kiia ana he maha nga puna wai hukapapa ka taea te whakamahi e nga kairangirangi mo nga punaha oranga me te whakaputa wahie toka.

Ko te rangahau hou e whakaatu ana ko nga PSR, i te nuinga, 3.4 piriona tau te pakeke, e tohu ana he iti ake i nga rua piriona tau te pakeke i kitea ai. Ko te tohu tenei ko nga whakatau tata o naianei mo nga putunga hukapapa wai i runga i te marama me whakahou whakararo.

Ko nga kairangahau, i arahina e Norbert Schörghofer mai i te Planetary Science Institute i Arizona, i whakahaere nga whaihanga ki te whai i te kukuwhatanga o te marama mai i tona hanganga 4.5 piriona tau ki muri. I kitea e enei whaihanga i te marama te hurihanga nui i roto i tona tuaka hurihuri tata ki te 4.1 piriona tau ki muri, na te hanga o nga PSR e tata ana ki nga pou o te raki me te tonga. Heoi, ko te nui o nga obliquities i taua wa ka ngaro katoa nga putunga tio.

Ko te mutunga mai, ko te nui o te wai tio e huna ana i roto i enei PSR ka iti ake i te whakaaro o mua. E tino aro nui ana nga kaiputaiao ki te rohe tonga o te polar o te marama, i reira ratou e whakapono ana he maha nga mea karekau, tae atu ki te wai ka taea te whakamahi.

Ko nga misioni mo te marama kei te heke mai, penei i te Chandrayaan-3 robotic lander-rover duo o Inia, e whai ana ki te torotoro i te pou o te marama ki te tonga me te rapu i nga tohu o te wai tio. Ko nga kitenga mai i enei misioni ka awhina i to maatau mohio ki nga puna wai o te marama.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau hou e whakanui ana i te hiahia ki te arotake ano i a tatou whakatau mo nga putunga hukapapa wai i runga i nga rohe o te marama marumaru tonu. Ko nga kitenga e whakamarama ana i te hitori o te whenua o enei waahi me te whai paanga ki nga rangahau a meake nei me te whakamahi rawa o te marama.

Puna: Pepa i taia ki te Putaiao i te Mahuru 13, 2021.