Te Mahi a nga Kiriata Wai ki nga Huringa Matū

Ko nga kiriata wai e hanga ana i runga i nga mata na te makuku o te hau ka whai waahi nui i roto i nga momo tukanga taiao me te hangarau. Ko tetahi tuhinga whakapae i te Whare Wananga o Umeå e torotoro ana me pehea enei kiriata angiangi, e kore e kitea te takawaenga i nga tauhohenga matū.

Ko nga kiriata wai kei runga i nga kohuke e pa ana ki te makuku hau. Ko te matotoru o enei kiriata ka whakawhirinaki ki te makuku o te hau. Ko te tuhinga whakapae a Tan Luong e whakatewhatewha ana he pehea te awe o nga momo matotoru o te kiriata ki nga ahuatanga nui e rua: te panoni kohuke me te pakaruhanga waro. Ko te mohio ki enei tukanga he mea nui hei whakatika i nga wero o te ao penei i te whakamahana o te ao me te whakahaere parahanga.

Ka huri nga kohuke ina memeha nga katote mai i nga kohuke tuatahi ki roto i nga kiriata wai ka tauhohe ki nga hau o te taiao penei i te waro hauhaa me te hāora. Ko te matotoru o te kiriata wai ka whakatau i te ahua o te tipu kohuke. Ko nga kiriata angiangi ka taea te tipu-rua, engari ko nga kiriata matotoru ka whakaongaonga i te tipu-toru.

Ko nga kitenga he whai tikanga mo te hanga rauemi i roto i nga taiao haumākū whakahaere. Ko te rahi me te ahua ka awe i te mahi o nga rawa i roto i nga hangarau matatau penei i te whanaketanga o te pākahiko me te tango parahanga.

I titiro ano te rangahau ki te kaha o te magnesia (MgO) hei hopu i te waro hauhauora. I kitea ka taea e nga paninga konupora konupora carbonate te aukati i te tauhohenga. Heoi ano, i kitea he huarahi pai ka taea te mawhiti i tenei kohungahunga i raro i te tino makuku.

I kitea ano e te rangahau he pehea te paanga o nga kiriata hāora me te wai ki te hurihanga o nga parahanga pararopi ki roto i nga matū kino kore na roto i nga tauhohenga matū-marama. Ka taea e tenei matauranga te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga hangarau hou o te wai me te rangi.

I te katoa, ko te maarama ki te mahi a nga kiriata wai i roto i nga huringa matū he mea nui mo te ahu whakamua i o maatau mohiotanga me te rapu rongoa mo nga wero taiao.

