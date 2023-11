Te wai mai i te Mata e Whakakorikori ana i nga Tauwhitinga Aro-Koaka Hihiko

Kua kitea e nga kaiputaiao nga mahi o roto o to tatou paraneta, e whakaatu ana kei te heke haere te wai mai i te mata o Papatūānuku. Ko tenei haerenga whakamiharo ka tango i te wai ma te heke iho o nga papa tectonic, ka tae ki te matua i muri i te hikoi uaua 2,900 kiromita. Ahakoa he puhoi te mahi, he piriona tau te roa, kua puta he paparanga hou i waenga i te whakarewa whakarewa o te matua o waho me te koroka o waho o te whenua. E kiia ana he "taua rau kiromita te matotoru" o tenei paparanga, he mea angiangi ki etahi atu papa o roto o te Ao.

I roto i te rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Arizona State, i hurahia e nga kairangahau ko tenei urunga wai ka puta he tauhohenga matū, ka puta te hanga o te silica. Ko te kaituhi a Takuta Dan Shim i whakamarama mai ka tutuki te wai ki te rohe-kokau-kaupapa, ka tauhohe ki te kirika i roto i te uho ki te whakaputa silica. Ko tenei kitenga nui, me nga kitenga o mua mo nga taimana ka puta mai i te wai e tauhohe ana me te waro i raro i te pehanga tino kaha, e tohu ana ki te tino hihiri o te tauwhitiwhitinga matua-koaka, e kii ana he nui te whakawhiti taonga.

He hōhonu ngā pānga ki runga i te mata o ia rā. E ai ki te roopu rangahau ASU, ko tenei kitenga ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga tikanga o roto o te whenua, e tohu ana he nui ake te hurihanga wai o te ao i te mea i mohiotia i mua. Ko te "kiriata" kua whakarereketia o te uho he mea nui ano hoki mo nga huringa matū whenua e hono ana i te huringa mata-wai me te uho whakarewa hohonu.

Ko tenei mahi angitu i roto i te maarama ki nga hihiritanga o roto o te Ao ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga maaramatanga nui ki te kukuwhatanga o te ao me nga mahi uaua e whakahou ana i tona hanganga. Ma te wetewete i nga mea ngaro kei raro i o tatou waewae, ka para nga kairangahau i te huarahi mo te mohiotanga nui ake me te maaramatanga hohonu atu ki te pauna ngawari o to tatou ao.