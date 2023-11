Moemoea Anglerfish: Ko te Kaiwhakaako o te Camouflage

Ko te moana hōhonu he ao e kapi ana i te mea ngaro, te kainga o te tini tini o nga mea hanga whakamiharo e whakapouri ana, e whakamīharo ana i nga kaiputaiao me te hunga kaingākau. Ko tetahi o enei mea ko te anglerfish moemoea, he momo e mohiotia ana mo tona kaha ki te whakakotahi marie ki te pouri o te rire o te moana.

Kaore i rite ki te nuinga o nga rauropi e whakaata ana i te marama, ka horomia e te kaikoihi moemoea, ka waiho tona kiri hei korowai marumaru e miharo ana te hunga matakitaki. Ina tata nei, ka whakaatuhia e te Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) he riipene whakaata o tenei ika ahua ke ki runga YouTube, e whakamarama ana i tana tikanga whakamihi hikaka.

He waahi onge nga kairangahau mai i MBARI ki te mataki i te hii hii moemoea i te haerenga tata atu i te takutai o California. I tutaki ratou ki tetahi momo kaihoe moemoea i roto i te whaanui o Monterey Canyon, e tohu ana ko te iwa noa o nga huihuinga penei i nga tau 36 kua hipa.

Ko te kitenga i tino miharo a Bruce Robinson, he kaiputaiao matua i MBARI, i te whakaaro ki te koretake o enei ika ka kitea. Inaa, koinei te kitenga tuatahi o nga momo mai i te tau 2016. He tika te whakataurite a Robinson i te kiri ngaro o te anglerfish moemoea ki te korowai e kore e kitea, na te mea he kaha miharo ki te hopu i te 99.5 paiheneti o te marama ka tau ki runga.

He pehea te puta mai o tenei mahi whakamiharo o te whakamarumaru? Kua kitea e nga rangahau he nui te kiri o te kai anglerfish moemoea i nga melanosomes, nga pūtau motuhake kei roto te melanin pigment. Ko te nui o te melanin ka hoatu ki te ika tona tae pango motuhake, ka taea e ia te tango tata ki nga roangaru o te marama ka pa ki a ia.

Ka taea e te anglerfish moemoea te tipu ake ki te 15 inihi (37 cm) te roa mo nga wahine, ko nga tane he 0.5 inihi (1.3 cm) te roa. Ko to ratou kaha ki te ngaro atu ki roto i te pouri o te moana hohonu he tohu mo te tino urutau me te mohio o te taiao.

I a tatou e haere tonu ana ki te torotoro haere i te whanuitanga o o tatou moana, na nga kitenga penei e maumahara ana ki nga mea whakamiharo kei roto. Ko te anglerfish moemoea, me tona kaha ki te mau i te korowai e kore e kitea, ka waiho hei tauira tino ataahua o nga mahi toi o te taiao me nga mea ngaro e tatari tonu ana ki a tatou i raro i nga ngaru.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He pehea te ahua o te kiri o te anglerfish moemoea?



A: Kaore i rite ki te nuinga o nga rauropi e whakaata ana i te marama, ko te kiri o te anglerfish moemoea ka ngongo te marama, ka ahua komaru, ka kore e kitea e te kanohi tangata.

P: E hia nga wa e korerotia ana nga kitenga mo te kaiki ika moemoea?



A: He onge nga kitenga o nga kaika hii moemoea, na te kitenga o te takutai moana o California ko te iwa noa o nga kitenga i roto i nga tau 36 kua hipa.

P: He aha te mea ka whai tae pango ki te kaihi ika moemoea?



A: Ko te tae pango o te kai anglerfish moemoea he hua o nga melanosomes, nga pūtau motuhake kei roto te melanin pigment, e taea ai e te ika te ngongo tata ki ia roangaru o te marama.

P: Kia pehea te nui o nga wahine kaikawe moemoea e tipu ai?



A: Ka taea e te kaiki ika moemoea wahine te tipu ake ki te 15 inihi (37 cm) te roa, engari he iti ake te tane, he 0.5 inihi (1.3 cm) anake te ine.