I Angitū te Whakarewa a SpaceX Falcon 9 Rocket me Lands Booster

I tutuki a SpaceX i tetahi atu whakarewatanga angitu me tana taunga mai me tana roketi Falcon 9 i te po o te Rātapu. I puta te whakarewatanga mai i te Teihana Ope Taua o Cape Canaveral i Florida. I tohu tenei i te whakarewatanga 66th a SpaceX o te tau, e whakaatu ana i te kaha o te kamupene ki te torotoro haere i te waahi.

I kawea e te roketi Falcon 9 e 22 nga peerangi Starlink ki roto i te orbit whenua iti. Ko enei amiorangi he waahanga o te kaha haere tonu a SpaceX ki te hanga i tetahi whatunga ipurangi ao. Na tenei whakarewanga, i tutuki te mahi whakaihiihi tuatahi o te roketi i tana kaupapa angitu 17, e whakaatu ana i te whakamahinga ano o nga toka a SpaceX.

I whakaroa te whakarewatanga i te tuatahi, engari i whakaritea ano mo te 11:48 i te ahiahi o te takiwa. Ahakoa te whakaroa, i angitu te whakarewatanga, ka taea e nga kaimakitaki te maataki i te katoa o te panuitanga. Ko tenei whakarewanga ka taapiri atu ki te piki haere o nga misioni kua oti i a SpaceX, ka whakakaha ake i tona ingoa hei kaihautu mo te umanga mokowhiti.

Ko te kaha o SpaceX ki te taunga me te whakamahi ano i nga roketi he tino whakatutukitanga i roto i te torotoro mokowhiti. Ko te whakamahi ano i nga roketi kaore i te whakaiti noa i nga utu engari he tohu ano mo te huarahi ki te haere mokowhiti tauwhiro. Ma te taunga mai me te whakaora i nga toka, ka taea e SpaceX te whai waahi me te whai hua mo nga waahi kei te heke mai.

Ko tenei whakarewanga angitu e whakaatu ana i te nui haere o nga whatunga amiorangi mo nga momo ahumahi, tae atu ki te whakawhitiwhiti korero, te whakatere, me te whakaaro mamao. Na te tukunga o nga peerangi Starlink, e whai ana a SpaceX ki te whakarato i te whanui whanui whanui o te ao me te whakawhiti i te wehenga mamati.

I te katoa, ko te whakarewanga hou a SpaceX me te taunga mai o te roketi Falcon 9 e whakaatu ana i te ahunga whakamua a te kamupene i roto i te hangarau mokowhiti me tana whakapumautanga ki te huri i te tirotiro mokowhiti. Ko te taunga angitu o te kaiwhakatairanga me te tukunga atu o nga peerangi Starlink e tata atu ai tatou ki te wa kei te heke mai ka ngawari ake te haere me te whakawhitiwhiti korero.

