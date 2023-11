Rare Rare Captures Encounter with Juvenile Ocean Sunfish Off the Coast of British Columbia

I whai waahi nui te kairuku kairuku ki te hopu i nga whakaahua onge o te rua o nga ika moana (Mola mola) e kaukau tahi ana i nga wai emerald i te takutai o British Columbia, Kanata. Ko te ataata, i tangohia e te kaiputaiao tangata whenua a Timothy Manuelides, e whakaatu ana i te ika ra i te taha o te kura o te toka pouaru me te toka kowhai.

Ahakoa he iti noa nga mohiotanga a nga tohunga mo te timatanga o te oranga o te ra, i taea e ratou te tohu i enei tangata he ika moana mo nga tamariki i runga i o ratou puku koki me te iti ake. Ko Marianne Nyegaard, he tohunga mo nga ika ra o te moana, i whakapumau i to raatau tohu i roto i te panui Facebook, me te whakanui i o raatau "pepe."

Ko te ine tata ki te 24 inihi (60 henemita) te whanui, e rima whakarea te iti ake o enei ika rangatahi i te ika pakeke, engari he nui ake i to ratau whanau hou he 0.1 inihi noa (2.5 millimeters). I te nuinga o te wa, he iti noa nga korero mo te wa moata o te ika ra, me te tautuhi tika i o ratou torongū, me whai raupapa DNA.

He rereke ki nga pohehe noa, e whakaatu ana te riipene ataata he tere ake te kauhoe o te ra i ta te nuinga e whakaaro ana. I kii nga kairangahau i roto i te panui Pukamata he maha nga wa e kiia ana he puhoi te ika ra i runga i te ahua o te "ra" ki te mata o te moana, i reira ka whakamahana i te marama mahana i muri i te noho ki te hohonutanga makariri ake. Heoi, ka taea e ratou te kauhoe tere ina hiahiatia.

Ko te mola te ingoa o te mola moana, mai i to ratou ahua porowhita, papatahi e rite ana ki te kohatu mira. Ka taea e enei mea hanga hopu ki te rahi te rahi ka pakeke, ka eke ki te 10 putu (3 mita) te whanui. He maha nga momo moana e nohoia ana e te Sunfish puta noa i te ao, mai i nga wai ngaru tae noa ki nga moana ngawari, me te noho i waenga i te mata me te hohonu o te 660 putu (200 mita).

E tika ana kia mohio ko nga riipene ataata me etahi atu mahi rangahau kei te whai waahi ki te rangahau haere tonu mo nga momo Mola i te tai hauāuru o Amerika Te Tai Tokerau. Ko Dr. Marianne Nyegaard, te kaihautu o Ocean Sunfish Research, i tohu ko enei ika he Mola mola rangatahi, he rerekee mai i era atu momo e kitea ana i enei wai, ko Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

P: Kia pehea te nui o te tipu o te ika ra pakeke?

A: Ka eke te ika ra pakeke ki te 10 putu (3 mita) te whanui.

P: He pehea te wero a te ataata i nga whakaaro pohehe noa mo te ika ra?

A: E whakaatu ana te riipene whakaata e kaha ana te ika ra ki te kauhoe tere atu i nga whakaaro nui.

P: He aha nga mea e mohiotia ana mo te wa moata o nga ika ra?

A: He iti noa nga mohiotanga mo nga oranga moata o te ika ra, a ka taea anake te tautuhi i nga torongū i te taumata momo ma te raupapa DNA.

P: He aha te mea motuhake mo te ahua o te ika ra?

A: He porotaka nga tinana o te ika sunfish, he rite ki te kohatu mira.

P: He pehea te hohonu o te kauhoe ra?

A: I te nuinga o te wa ka noho te Sunfish i waenga i te mata o te wai me te hohonu o te 660 putu (200 mita).