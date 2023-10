Ko te tauira moon moon rover NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), kua tutuki pai i te huarahi arai e whakataurite ana i te whenua taratara o te mata o te marama. Kua whakaritea te rover ki te rewa ki te pou o te marama ki te tonga i te marama o Whiringa-a-rangi 2024 i runga i te roera SpaceX Falcon Heavy.

Hei whakamatautau i te nekenekehanga o VIPER, i hangaia e nga miihini i te Whare Rangahau Glenn o NASA i Cleveland he taiao whakatairite i te marama me nga toka nui, nga pari pari, me nga rua hohonu. Ka tau te rover ki Mons Mouton, he maunga e tata ana ki te pou o te marama ki te tonga, a ka whai waahi ki te tohu i te taiao o te marama mo te kowhiringa waahi taunga o te kaupapa Artemis a meake nei i roto i tana misioni 100-ra.

I tohatohahia e NASA tetahi ataata o nga whakamatautau nekeneke a te rover, e whakaatu ana i tona kaha ki te hinga i nga wero ka pa ki a ia i runga i te mata o te marama. Ko nga whakamatautau i uru atu ki te whakanekeneke i roto i nga pari pari, te takahi i nga rua, me te whakatere i te oneone rite ki te onepu tere. Ko te otinga angitu o enei whakamatautau e tohu ana he pai nga taputapu a VIPER ki te torotoro i nga waahi o te marama.

Hei waahanga o te kaupapa Artemis a NASA, e whai ana ki te whakatu i tetahi whakataunga marama tuturu, ka whai waahi nui a VIPER ki te tautuhi i nga waahi ka taea te tango wai me etahi atu rauemi hei tautoko i te noho roa ki te marama. I tua atu, ko te misioni VIPER e whai ana ki te hura i te takenga mai o te wai tio me etahi atu ngako i runga i te marama, to ratou tiaki mo nga piriona tau, me to ratou mawhiti mai i te oneone o te marama.

Kua whakamatauria e nga miihini i te Johnson Space Center o NASA i Houston te taputapu pūtaiao whakamutunga a VIPER, te Regolith Ice Drill mo te Tirotiro Whenua Hou (TRIDENT). Ko te TRIDENT he puihi hurihuri hurihuri ka whakamahia hei tiki i nga haea oneone mai i te toru putu ki raro i te mata o te marama. Ka whakaratohia e tenei taputapu nga korero nui mo te kaha, te ngawari, me te mahana o te oneone marama.

Ko te otinga angitu o nga whakamatautau nekeneke a VIPER me te whakaurunga o tana taputapu putaiao whakamutunga ka whakatata atu a NASA ki te wetewete i nga mea ngaro o te pou tonga o te marama me te para i te huarahi mo te torotoro marama a meake nei.

