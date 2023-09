Kia Riri mo tetahi Whakaaturanga Whakamiharo o nga Marama o Te Raki

Kia rite mo te whakaaturanga tiretiera whakamiharo na te mea ko nga rama o te raki, e kiia nei ko te aurora borealis, e matapaetia ana ka kitea ake i roto i nga marama 18 e whai ake nei i era i nga tau 20 kua hipa. Kei te tumanako nga kaiputaiao kia kore noa e puta i nga wa katoa engari ka kitea mai i te waahi whanui, ka piki ake to tupono ki te kite i tenei mea whakamiharo whakamataku o te rangi.

E ai ki a Mark Miesch, he kaiputaiao rangahau i te Whare Wananga o Colorado Boulder me te National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), he tino harikoa nga kaititiro rangi mo enei matapae. Engari me pehea e taea ai e nga tohunga te matapae i nga mahi o nga rama o te raki? Ko te whakautu kei roto i nga kopurara, nga waahi pouri kei te mata o te ra e tohu ana te tupono ka kitea te aurora borealis ki runga i te whenua.

Mai i te tau 2022, kua kitea te piki haere o nga mahi rara, no reira nga kaiputaiao e whakapono ana ko nga marama 18 e whai ake nei ka whai waahi pai ki te kite i nga rama o te raki. Ko nga kopa o te ra he tohu mo te mahi autō o te ra, ka pa ki te papa autō o Papatūānuku me te hanga i ngā āhuatanga e tika ana kia puta te aurora borealis.

No reira, kia mau tonu o kanohi ki te rangi mo te tau me te hawhe e heke mai nei, kia rite ki te mataki i tetahi o nga whakaaturanga tino whakamataku o te taiao. Ko te pikinga ake o te tirohanga me te whanuitanga o te maataki he waahi motuhake tenei ki te wheako i te ataahua me te makutu o nga rama o te raki. Kaua e ngaro i tenei ahuatanga tiretiera whakamiharo!

Puna: NBC News