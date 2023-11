Tuhinga Hou: Te Whakataunga ki nga Ngaru Whero: Nga Rautaki Whaihua mo te Tiaki i To Kareti

Ko nga kiore iti e kitea ana puta noa i Idaho, ka paopao ki nga papaa me nga whenua. Ko enei kararehe noho whenua he 4½ ki te 5½ inihi te roa, tae atu ki te hiku. Ahakoa e kaha tonu ana ratou puta noa i te tau, he maha nga wa ka ngaro o ratou kino kia tae noa ki te rewharewha o te puna i muri i te hukarere.

Ko te whangai i nga pakiaka, i nga kakau, i nga tarutaru, i nga kakano, me nga hanganga whakatipu i raro i te whenua penei i nga topuku me nga kōpura, ka nui te kino o nga puia ki nga rakau me nga papa. Ka ngauhia e ratou nga kakau, te kiri, me nga pakiaka, ka hanga he kupenga o nga kauhanga papaku i roto i nga papaa, ka waiho he ara o te whakangaromanga.

Ka whai te taupori ira i nga tauira huringa, ka kite i nga tihi iti ia wha ki te ono tau me nga pahūtanga taupori pahū ia 10 ki te 12 tau. Ko te mate, ko enei huringa karekau e matapaetia, he uaua ki te whakahaere ma te mate mena mena ka tino matota te taupori.

Ko te roa o te roa o te uwha mai i te rua ki te 16 marama, ka whakaputa uri puta noa i te tau. He rereke te rahi o te paru mai i te kotahi ki te 11 (engari ko te tikanga e toru ki te ono) nga taitamariki, he kotahi ki te rima rita te nui o te puia ia tau. Ka pakeke haere nga wahine i roto i te 35 ki te 40 ra i muri mai i te whanautanga, na te mea ka nui ake te reanga whakaputa uri.

FAQs

Q: Me pehea e taea ai e au te aukati i te kino o te kino i roto i taku papaareti?

A: He mea nui te aro turuki i to rawa mo nga tohu o te kino. Hei aukati i nga puia, kia rite tonu nga tikanga tapahi me te whakakore i nga taru me nga otaota mai i nga waahi kua pangia. Tiakina nga rakau, nga rakau iti, me nga moenga puawai ma te karapoti i a raatau me te waea kupenga 3/8-inihi kua whakauruhia kia ono inihi ki raro i te mata oneone me te ono inihi ki runga ake i te whenua. Hei tauira, ko te konumohe uira, ko nga mea rite ranei ka mahi hei arai urunga whai hua.

P: He mahanga ka taea te whakaiti i te kino kino?

A: Ka whai hua nga mahanga rakau ka maka ki te whenua me nga koki matau ki nga huarahi rererangi. Whakanohoia nga mahanga ki te whenua kia kore ai e haria atu e nga kaipahua. Ko te pata pīnati, te oatmeal, te poro aporo ranei he pai mo te hopu i nga puia. Kia maumahara ki te tirotiro i nga mahanga i ia ra, ka peia marietia nga puia kua mate. Whakaturia nga mahanga kei tawhiti atu i nga tamariki me nga kararehe iti.

P: Ka taea e au te whakamahi matū ki te patu i nga mate kino?

A: Ko nga mounu a-ringa me nga matū he whiringa, engari me mahi tupato. Ka taea te whakakiia nga teihana mounu, nga taputapu whangai kua tuu ki roto i nga huarahi rererangi, ki te taha o nga rua ranei, ka whakakiia ki te maunu paitini. Ko te mounu o mua me te maunu kore-paitini he rite ki te putanga paitini ka nui ake te whai huatanga. I tua atu, ka taea te whakamahi matū penei i te zinc phosphide, engari ma nga kaitono whaimana anake. Ko nga maunu matū anticoagulant, i te nuinga o te waa he pelleti, he paraka ranei, he maha nga whangai kia mate, me waiho ki raro i te whenua, ki te teihana maunu ranei.

He mea nui ki te panui me te whai i nga tohutohu tapanga katoa i te wa e whakamahi ana i nga matū hei whakahaere i te ira.

Tuhipoka: Karekau he hononga puna mo tenei tono.