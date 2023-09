Te Hiranga o nga Tiltmeters ki te Aroturuki i nga Puia

By

He nui te mahi a nga mita tiltmeter ki te tirotiro puia mo nga tekau tau, e whakaatu ana i nga ahuatanga o nga puia me te neke o te magma. Ahakoa kua kaha ake nga tikanga i runga i te amiorangi i roto i nga tau tata nei, ka noho tonu nga mita tiltmeters hei taputapu pono, tino nui hoki mo nga kaiputaiao.

No te timatanga o te rautau 20 te whakamahinga o nga raraunga honga i roto i te tirotiro puia i te timatanga o te rautau 1917 i te wa i timata ai nga kaiputaiao ki te mohio ki te hononga i waenga i nga hūnga puia me nga huringa o te topography. I timata a Takuta Thomas Jaggar, he tohunga puia tuatahi, ki te whai i nga huringa honga i nga puia o Hawaii i te tau XNUMX ma te whakamahi i nga taonga whakatangitangi.

Ko tetahi o nga ahunga whakamua nui i roto i te hangarau inenga tiltmeter i tae mai i nga tau 1950 i te wa i whakawhanakehia ai e Takuta Jerry Eaton te ine tiltwater ngongo. Na tenei taputapu i taea te inenga tika o te honga, i taea ai e nga kaiputaiao te whai i te neke o te tihi o Kīlauea i te wa e hū ana. E toru nga ipu wai e hono ana ki te taima ngongo wai, ka neke hei whakautu ki te honga whenua. Ma te ine i te hohonutanga o te wai i ia kohua, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau i te tohu o te honga.

Ko te tuhi haere tonu o nga raraunga honga ngongo wai i kitea he mea utu nui na te mea he raupapa inenga mo te waa, e taea ai te tautuhi i te pikinga me nga huringa whakaheke i waenga i nga pahūtanga. Na tenei rekoata tonu o te honga i taea ai e nga kaiputaiao te whakahura e kore e taea mena ka kohia nga raraunga i nga wa o te pahūtanga.

I te tekau tau atu i 1970, i whakaurua mai nga mita hiko hiko, he tino tika ake nga inenga. Ka whakauruhia enei taputapu ki roto i nga poka poka kua parea, ka taea te ine i te honga ki raro ki te hautanga o te microradian ia meneti.

I roto i nga tau tata nei, he rite nga korero o te tihi mai i te tihi o Kīlauea ki nga rekoata mai i nga tau 1950 ki te 1970, e tohu ana kaore i tino rerekee te ahua o te puia mai i te pahūtanga o te tau 2018. Ma tenei haere tonu ka taea e nga kaiputaiao te whakamahi i nga raraunga o mua ki te hanga matapae mo te whanonga a meake nei me te whakamatautau i nga whakapae mo te punaha paipa o te puia.

Ko nga kitenga tata mai i nga mita tiltmita e tata ana ki te caldera o Kīlauea e whakaatu ana i te haaputuputuraa magma i roto i te puna wai o South Caldera, he rite ki nga mea o mua i te tau 2015 me te 2021. Ma tenei mohiotanga ka awhina nga kaiputaiao ki te mohio ki nga tikanga o naianei, ka kitea pea he tirohanga hou mo te whanonga o mua o te puia.

Hei whakamutunga, he taputapu nui te ine tiltmita ki te aro turuki i te puia, e whakarato ana i nga inenga o te honga me te whai waahi ki te maarama ki nga mahi puia. Ko te roa me te pono o te rekoata o te honga ki Kīlauea kei te whakahaere tonu i nga kitenga hou me nga matapae mo nga hū a meake nei.

Rauemi:

– US Geological Survey Hawaiian Volcano Observatory (USGS) Volcano Watch

– Tirohanga Ahuwhenua o Amerika (USGS)