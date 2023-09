Ko te Akoranga Hou e matapae ana ka ora noa te tangata me nga marau mo te 250 miriona tau i runga i te whenua

By

E ai ki tetahi rangahau hou i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Geoscience, ka noho pea te tangata me etahi atu ngote mo etahi atu 250 miriona tau i runga i te whenua. E matapae ana te rangahau i roto i te 250 miriona tau, ka tukituki nga whenua ka hanga tetahi poraka whenua nui ko Pangea Ultima. Ka noho tenei whenua nui hou ki te taha o te equator i te rohe ngahuru o te whenua.

I whakamahia e nga kairangahau nga whaihanga rorohiko ki te matapae i nga nekehanga whenua me nga huringa o te hau i roto i nga miriona tau. I kitea e ratou ko te tukinga o nga papatipu whenua ki te hanga i a Pangea Ultima ka taea te hanga i tetahi whenua nui me nga mahi puia e tuku ana i te waro hauhā. Ka honoa ki te pikinga o te kaha o te ra me te nui ake o te hauhautanga o te warowaihā i roto i te kōhauhau, ko enei ahuatanga ka noho kino a Pangea Ultima ki nga kararehe whakangote.

Ko te kaituhi matua a Alex Farnsworth, he tohunga huarere me te kaitauira paleoclimate i te Whare Wananga o Bristol, i tweet ko te wera nui o Pangea Ultima ka mate te tini o nga kararehe whakangote me etahi atu oranga. Ahakoa te matatau o nga kararehe whakangote ki te ora i roto i nga ahuatanga rerekee, kei a raatau nga rohe whakamaarama waiariki, ka taea noa e ratou te aro ki etahi momo pāmahana. E ai ki te rangahau hou ko te nuinga o te Pangea Ultima ka tino wera, ka maroke, ka kore e nohoia mo nga kararehe whakangote.

Ka whakaara ake ano te rangahau i nga patai mo te noho a etahi atu aorangi me nga marama i roto i te Rauropi. I whakatairitehia e Farnsworth a Pangea Ultima ki nga aorangi penei i a Mars me Venus, e kii ana ka tata atu te supercontinent hou ki Venus i runga i te ahua noho. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te tectonics ki te whakatau mena he waahi nohoia, kaore ranei.

I kii nga kairangahau ka ngaro te ora i runga i te Pangea Ultima mena ka piki te mahana ki te waahi kaore e taea e nga tipu te mahi photosynthesis. Ma tenei ka heke te taumata o te hāora i roto i te hau. Me rangahau ano kia mohio ai me pehea e uru ai nga tipu ki tenei taiao a meake nei.

I te nuinga o te waa, he tirohanga nui tenei rangahau mo te ao kei te heke mai me nga wero pea ka pa ki nga kararehe whakangote, tae atu ki te tangata, hei nga miriona tau kei te heke mai.

Rauemi:

– Nature Geoscience: [taitara]

– Alex Farnsworth: [Twitter kakau]

– Te Whare Wananga o Bristol: [URL paetukutuku]