Nga Maramatanga Hou mo nga Paputanga Puia me nga Tauira Hurangi

He rangahau i whakaputaina i roto i te Geophysical Research Letters kua whakamarama i te hononga i waenga i nga pahūtanga o te puia me nga raruraru i roto i nga huringa o te ao. Ko nga kitenga rangahau e whakaatu ana ko nga hūnga puia i nga rohe puia e tata ana ki te equator ka puta he huringa ohorere i roto i nga tauwhitinga o te rangi-moana-taiao, otira ko te El Niño Southern Oscillation (ENSO) me te Indian Ocean Dipole (IOD).

Ko te IOD he tauira huarere e tohuhia ana e nga rereketanga o te pāmahana i te rawhiti me te uru o te Moana Inia. Ko nga wahanga IOD pai ka puta he huringa nui o te pāmahana, te rerenga, me nga tauira hau ki nga rohe tata. Engari, ko nga wahanga IOD kino ka huri i enei tikanga. I kitea e te rangahau ko te kaha o te puia o te puia i roto i te ngahuru ka puta he IOD kino i muri tonu i te hūnga, whai muri i te wahanga pai i te tau e whai ake nei. Ka noho tonu enei kohihiko IOD mo te 7-8 tau i mua i te hokinga mai ki nga ahuatanga o mua i te pahūtanga.

I tirotirohia ano e nga kairangahau te awe o te Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), tetahi atu huringa huarere ka roa mo te 20-30 tau. I kitea e ratou ka taea e te wahanga IPO te pa atu ki te kaha o te whakautu IOD. Ko te waahanga IPO kino ka kaha ake te IOD kino, ko te waahanga IPO pai e whakapakari ana i te IOD pai.

I tua atu, i tirotirohia e te rangahau te hononga i waenga i te ENSO oscillations me te hūnga puia. I kitea i muri i nga pahūtanga nui o te ngahuru, ka puta te whakamahana El Niño i te tau tuatahi, whai muri ko nga ahuatanga o La Niña. Ko te whakautu a ENSO kei muri i tera o te IOD e 2 marama.

Ko te hōhonutanga o te thermocline, he rōnaki pāmahana ohorere i roto i ngā moana, ka whai wāhi anō ki te urupare āhuarangi ki te hūnga o te puia. Ko nga ahuatanga pai o te IPO ka hua ake he thermocline iti ake i te rawhiti o te Moana Inia, ka ngoikore te rōnaki pāmahana mata o te moana me te whakakore i te IOD i muri i te pahūtanga. I tua atu, ko nga ahuatanga IPO kino ka hohonu ake te thermocline, ka whakapakari i te rōnaki pāmahana mata o te moana me te whakarite i te Moana Inia mo nga huihuinga IPO kino.

Ko enei tirohanga hou mo nga taunekeneke uaua i waenga i nga pahūtanga o te puia me nga tauira o te rangi e whakarato ana i nga korero nui mo nga rohe e kaha ana ki te mahi puia. Ma te mohio ki nga paanga o te huarere ka awhina i te whakahaere i nga aromatawai morearea me te whakarite mo nga huihuinga huarere tino kino. Ma te kaha ki te mahi, ka pai ake te whakamarumaru o nga hapori me te taiao mai i nga hua o te pahūtanga o te puia.

FAQ:

He aha te El Niño Southern Oscillation (ENSO) me Indian Ocean Dipole (IOD)?

Ko te ENSO he pahekoheko huarere-moana-a-rangi e tohuhia ana e nga huringa o te mahana o te mata o te moana i te Moana-nui-a-Kiwa. Ka arai atu ki nga huringa o te rangi, ka puta pea nga huihuinga El Niño me La Niña. Ko te IOD he tauira huarere e pa ana ki nga rereketanga o te pāmahana i te rawhiti me te uru o te Moana Inia, e awe ana i te pāmahana, te ua, me nga tauira hau ki nga rohe tata.

Kia pehea te roa o nga raruraru o te ahua o te rangi i muri i te hūnga o te puia?

Ko nga raruraru i roto i nga ahuatanga o te ahuarangi, ina koa ko nga tohu IOD, ka mau mo te 7-8 tau i muri i te hūnga o te puia i mua i te hokinga mai ki nga ahuatanga o mua i te hū.

He aha te Interdecadal Pacific Oscillation (IPO)?

Ko te IPO he huringa huarere e roa ana mo te 20-30 tau, ka puta ki runga i te waahi nui ake, puta noa i nga tuakoi e rua. Ka whakaawe i te mahana o te Moana-nui-a-Kiwa ngahuru me nga rohe o te raki i te waa pai me te kino.

He pehea te paheketanga o te puia ki te kaha o te ao?

Ko nga hū puia ka tuku aerosol ki roto i te kōhauhau, ka puta he hua whakamatao. Ka roa tenei whakamahana mo nga marama, tau ranei, ka pa ki te kaha o te rauropi o te ao, koinei te taurite i waenga i te iraruke solar taumai me te puta. Ko te kaha ki runga i nga tauira huarere penei i te IOD me te ENSO me kaha ki te taumaha atu i te paanga o te hekenga mahana.

(Puna: Geophysical Research Letters)