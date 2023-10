Ka Whakaritea e Ruhia nga tirohanga mo te Teihana Mokowhiti Hou i te tau 2027

By

Kei te whakamahere a Russia ki te whakarewa i tana teihana mokowhiti i te tau 2027, e ai ki te panui a te Perehitini a Vladimir Putin. I whakatauhia e te tari mokowhiti a Roscosmos o Moscow ki te hanga i tana ake pou orbital i tera tau i muri i tana panui i tana wehenga atu i te International Space Station (ISS). Ko te nekehanga ka puta mai i te wa e pau ana nga rauemi o te ISS, a, e whakapono ana a Russia he mea tika te teihana ki te haere tonu i ana mahi torotoro mokowhiti.

Ko te International Space Station, i whakarewahia i te tau 1998, he tohu mo te takawaenga o te ao me te mahi tahi. Heoi, i muri i te nuinga o te wehe atu i te Hauauru i muri i te pakanga i Ukraine, kua whakatau a Ruhia ki te whai i tana ake teihana mokowhiti. Ahakoa ko te putanga mai o Ruhia mai i te ISS i whakamaherehia mo te tau 2028, ko te rangatira o Roscosmos a Yuri Borisov i kii te hiahia kia tere a Ruhia ki te kore e taka ki muri i roto i te tirotiro mokowhiti. I kii a Borisov ko te ISS kei te tata ki te mutunga o tona oranga mahi, ka mutu pea i te tau 2030.

Ko te hanga teihana orbital a Ruhia i mua i te tau 2024 he mea nui kia mau tonu a Ruhia i ona kaha me te whakataetae tonu ki etahi atu kaitakaro o te ao. Ko te United States, European Union, Canada, me Japan kua timata ki te mahi tahi ki te hanga i tetahi teihana mokowhiti hou. Kei roto ano te Teihana Mokowhiti a Tiangong o Haina, i te mea kei te pirangi nga umanga motuhake ki te hanga i a raatau ake teihana na te hekenga o te utu mo nga haerenga mokowhiti.

I tua atu i te teihana mokowhiti hou, i whakapumau a Putin i te pono o Russia ki tana kaupapa taunga ki te marama. Ahakoa te korenga o te misioni Luna-25 i te timatanga o tenei tau, i kii a Putin ko nga hapa he waahanga o te torotoro mokowhiti, a ko nga wheako kua riro mai ka whakamahia mo nga mahi a meake nei. Ko te Luna-25, e whai ana ki te tirotiro i te pou o te marama ki te tonga mo nga tohu o te turanga tangata, i hinga i mua i te taunga, engari i angitu a Inia ki te eke ki te taunga marama i muri tata mai.

I runga i ana mahere whakahirahira mo te teihana mokowhiti hou me te haere tonu o nga mahi torotoro a-marama, ka whakatau a Russia ki te pupuri i tona turanga hei kaitakaro nui i roto i te ao o te torotoro mokowhiti.

FAQ:

1. He aha a Russia e hanga ana i tana ake teihana mokowhiti?

I kii a Ruhia i tana wehenga atu i te International Space Station (ISS) na te nuinga o te motu i te Hauauru i muri i te pakanga i Ukraine. Kei te kite te whenua i te hiahia mo tetahi teihana tino kaha ki te haere tonu i ana mahi torotoro mokowhiti i te mea kua pau nga rawa o te ISS.

2. Ahea ka whakarewahia te teihana mokowhiti hou o Ruhia?

Kei te whakamahere a Russia ki te whakarewa i tana teihana mokowhiti hou i te tau 2027, me te waahanga tuatahi ka tukuna ki te orbit. Ko te hanga tere i te teihana he mea nui kia kore ai e taka ki muri i ona hoa whakataetae o te ao.

3. He aha etahi atu teihana mokowhiti kei roto i te orbit?

I te taha o te teihana mokowhiti kua whakamaheretia a Ruhia, kei reira ano te Teihana Mokowhiti Tiangong o Haina. Kei te pirangi ano nga umanga motuhake ki te hanga i a ratau ake teihana i te mea kei te heke haere tonu te utu mo nga haerenga mokowhiti.

4. He aha te tuunga o Ruhia mo te torotoro marama?

Ahakoa te korenga o tana misioni Luna-25 i te timatanga o tenei tau, ka mau tonu a Russia ki tana kaupapa taunga ki te marama. I whakanuia e te Perehitini Putin ko nga hapa he waahanga o te torotoro mokowhiti, a ko nga wheako ka riro mai ka whakamahia i roto i nga mahi a muri ake nei.