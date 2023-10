Te Teihana Orbital Rūhia Hōu kua whakaritea mo te mahi hei te tau 2027

I kii te Perehitini a Vladimir Putin i te Rāpare ko te teihana orbital hou o Russia, e whai ana ki te ahu whakamua i te torotoro mokowhiti i tua atu o te International Space Station (ISS), kei te huarahi ki te mahi hei te tau 2027. Ahakoa te raru i pa ki te miihana moonshot tuatahi a Russia i roto i nga tau 47, i kii a Putin. he pono ki te haere tonu ki te kaupapa o te marama o te motu.

I whakanuia e Putin te hiahia mo te teihana matawhānui e uru atu ana ki te waahanga kotahi. I kii ia, "I te paunga o nga rauemi o te Teihana Mokowhiti o te Ao, ehara i te mea kotahi noa te waahanga, engari ko te katoa o te teihana kia kawea mai ki te mahi." I whakanuia e te perehitini te hiranga o te whakawhanaketanga i te waa kia kore ai e taka ki muri i te kaha o te rere atea.

E ai ki a Yuri Borisov, te tumuaki o te tari mokowhiti a Ruhia, ko te pupuri i nga kaha o Ruhia ki te rere atea i tua atu i te 2030 me hanga he teihana orbital a Ruhia. I whakamarama a Borisov, "Ki te kore tatou e timata i nga mahi nui ki te hanga teihana orbital a Ruhia i te tau 2024, tera pea ka ngaro to tatou kaha na te waahi o te waa. Ko taku tikanga ka kore te ISS e noho ki reira, kare ano hoki te teihana o Ruhia kia rite.

I whakaae a Putin ki nga aitua hangarau i tau mai ai te waka a Luna-25 ki te pou tonga o te marama i te marama o Akuhata. Ahakoa te raruraru, i whakaahuruhia e ia te marea ka haere tonu te kaupapa o te marama, me tana kii, “He he nga he. He whakama ki a tatou katoa. Ko te torotoro mokowhiti tenei, ka mohio te katoa ki tena. He wheako ka taea e tatou te whakamahi a muri ake nei.

Ko te whanaketanga o te teihana orbital hou o Ruhia e whai ana ki te whakauru i nga ahunga whakamua hou o te aoiao me te hangarau, me te whakarite kei a ia te kaha ki te whakatutuki i nga wero kei te heke mai. I te wa i whakaritea e te raarangi tuuturu te whakarewatanga o te marama e whai ake nei mo te 2027, i kii a Borisov mo te neke whakamua ki te 2026.

FAQ:

Q: He aha te wa mo te teihana orbital hou o Ruhia?

A: I kii te Perehitini Putin me mahi te waahanga tuatahi o te teihana orbital a Ruhia hei te tau 2027.

Q: Kei te kaha a Ruhia ki tana kaupapa marama ahakoa nga rahua tata nei?

A: Ae, i whakapumautia e te Perehitini Putin te pono o Russia ki te haere tonu ki te kaupapa o te marama.

P: He aha te take e tika ai te hanga i te teihana orbital Russian?

A: Ko te pupuri i nga kaha o Ruhia i roto i te rerenga mokowhiti a te tangata me whakawhanake he teihana orbital a Ruhia na te mea ka pau nga rauemi a te Teihana Mokowhiti o te Ao hei te tau 2030.

P: He aha nga whakaaro o te teihana orbital hou o Ruhia i te wa e whanake ana?

A: Ko te whainga o te teihana ki te whai whakaaro ki nga whakatutukitanga matatau i roto i te aoiao me te hangarau me te noho rite ki te whakatutuki i nga mahi a meake nei.

P: Ka haere tonu te kaupapa o te marama i muri i te taunga tukinga tata?

A: Ae, i whakamanahia e te Perehitini Putin ka haere tonu te kaupapa o te marama ahakoa nga raru.